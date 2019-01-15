Новые съемки "Светской жизни": Катя Осадчая на родине Лего

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Ведущая программы “Светская жизнь“ на телеканале “1+1“ Екатерина Осадчая начала съемки нового сезона “Светской жизни“ в Датском королевстве, в городе Биллунд. Об этом украинская знаменитость написала в Instagram:

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У моєму житті кольорові кубики, що з періодичністю розкидані в найнеочікуваніший місцях по будинку, з‘явилися 16 років тому, з тих пір я знаю про конструктори все.

Ми з Іллею були в LEGO park, але неподалік Мюнхена, а у НЙ спеціально пішли на виставку витворів мистецтва зі знаменитих bricks. Колись, у віці п‘яти років Ілля замовив конструктор, що вже зняли з випобництва, замовлення будо Діду Морозу, адже він все може. Тоді дідами морозами довелося попрацювати консьєржам одного з паризьких готелів і якимось дивом, на складі під Парижем, знайшлися залишки потрібних коробок.