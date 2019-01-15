Новые съемки "Светской жизни": Катя Осадчая на родине Лего
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Ведущая программы “Светская жизнь“ на телеканале “1+1“ Екатерина Осадчая начала съемки нового сезона “Светской жизни“ в Датском королевстве, в городе Биллунд. Об этом украинская знаменитость написала в Instagram:
Той випадок, коли летиш у перше відрядження у новому році, шукаєш на карті маленьке датське містечко, а виявляється, що опиняєшся на батьківщині LEGO (мами хлопців зрозуміють).
Также звезда рассказала историю с детства ее сына:
У моєму житті кольорові кубики, що з періодичністю розкидані в найнеочікуваніший місцях по будинку, з‘явилися 16 років тому, з тих пір я знаю про конструктори все.
Ми з Іллею були в LEGO park, але неподалік Мюнхена, а у НЙ спеціально пішли на виставку витворів мистецтва зі знаменитих bricks. Колись, у віці п‘яти років Ілля замовив конструктор, що вже зняли з випобництва, замовлення будо Діду Морозу, адже він все може. Тоді дідами морозами довелося попрацювати консьєржам одного з паризьких готелів і якимось дивом, на складі під Парижем, знайшлися залишки потрібних коробок.
Той випадок, коли летиш у перше відрядження у новому році, шукаєш на карті маленьке датське містечко, а виявляться, що опиняєшся на батьківщині LEGO (мами хлопців зрозуміють) В моєму житті, кольорові кубики, що з періодичністю розкидані в найнеочікуваніший місцях по будинку, з‘явилися 16 років тому :) з тих пір я знаю про конструктори все ) Ми з Іллею, були в LEGO park, але неподалік Мюнхена, а у НЙ спеціально пішли на виставку витворів мистецтва зі знаменитих bricks. Колись, у віці п‘яти років Ілля замовив конструктор, що вже зняли з випобництва, замовлення будо Діду Морозу, адже він все може 🥳 Тоді, дідами морозами довелося попрацювати консьєржам одного з паризьких готелів і якимось дивом, на складі під Парижем, знайшлися залишки потрібних коробок 😆 У Біллунді, здається, що місто побудовано навколо розваг пов‘язаних з конструктором- парк, величезний музей з ігровими майданчиками на даху, скульптури і тематичний готель. Взимку парк зачинений, але ми з Іллею вирішили приїхати в Біллунд влітку. #billund #denmark
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Как говорит Осадчая, Биллуди построен вокруг развлечений повязанных с конструктором - парки, музеи, скульптуры и отели.
Также она поделилась планами отведать этот город с сыном еще раз, но только летом, так как зимой самое главное развлечение закрыто.
Ранее сообщалось, перед работой телеведущая Катя Осадчая отправилась на Рождество в тропики.
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