Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Катя Осадчая отправилась на Рождество в тропики: яркие фото

Комментариев: 1
Украинская ведущая Катя Осадчая показала, как проводит отдых с мужем Юрией Горбуновым.
Катя Осадчая отправилась на Рождество в тропики
Катя Осадчая отправилась на Рождество в тропики
instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Катя Осадчая отправилась в тропики на рождественские каникулы. Туда она полетела со своим звездным супругом Юрием Горбуновым.

Читай также: Катя Осадчая встретилась со звездой “Игры престолов“

В своих Instagram-аккаунтах возлюбленные делятся яркими фотографиями с отдыха. Осадчая призналась, что Рождество они будут встречать возле Индийского океана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коли щодня нова картина на небі #sunset #holiday

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#yogaforlife

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Вот как Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят время на отдыхе:

Напомним, народная артистка Украины София Ротару проводит новогодние каникулы с семьей в Лондоне. Сказочные фото с отдыха смотрите здесь.

Поделись:
Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, фото, Рождество
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  04.01.2019, 13:29
Оценка:  0
pусский
А в Африку зассали, в Сомали тоже тропики? Э-хе-хе, все укропы хитрожопые чертилы, Пётр 1 ошибся - надо было заодно с Батуриным всю Хохляндию зачистить, населили бы плодородное пространство нормальными россиянами!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь