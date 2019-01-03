Катя Осадчая отправилась на Рождество в тропики: яркие фото

Украинская ведущая Катя Осадчая показала, как проводит отдых с мужем Юрией Горбуновым.

Катя Осадчая отправилась на Рождество в тропики instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Катя Осадчая отправилась в тропики на рождественские каникулы. Туда она полетела со своим звездным супругом Юрием Горбуновым.

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В своих Instagram-аккаунтах возлюбленные делятся яркими фотографиями с отдыха. Осадчая призналась, что Рождество они будут встречать возле Индийского океана.

Вот как Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят время на отдыхе:

Напомним, народная артистка Украины София Ротару проводит новогодние каникулы с семьей в Лондоне. Сказочные фото с отдыха смотрите здесь.