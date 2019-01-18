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"Странная": слушайте новую песню Макса Барских

Комментариев: 1
В Apple Music открылся предзаказ альбома Макса Барских - "7".
В Apple Music открылся предзаказ альбома Макса Барских - "7"
В Apple Music открылся предзаказ альбома Макса Барских - "7"
пресс-служба НЛО TV

За два месяца до официального релиза пятого студийного лонгплея артиста поклонники смогли оценить лайв звучание новых песен во время одноименного шоу в киевском МВЦ и определиться со своими треками-фаворитами, разобрав тексты песен на цитаты в социальных сетях. 

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С сегодняшнего дня альбом уже доступен для предзаказа на всех цифровых площадках по всему миру и открывает его композиция “Странная“. Макс Барских комментирует премьеру так:

Я достаточно странный и многим непонятный парень. Наблюдая портреты людей в жизни, я чаще всего останавливаюсь на тех, кто выделяется из общего потока. Из-за угловатости, скромности или наоборот чрезмерной решительности таких людей принято называть странными. Но такие люди близки мне, и я чувствую их больше всего. Эта песня идеальна для одной пары наушников, двух влюблённых в ванной и целого дома без электричества.

Новый трек уже доступен к прослушиваю и скачиванию. Мировая премьера альбома “7“ состоится 8.02.19.

Напомним, ранее мы сообщали, когда выйдет второй альбом Оли Поляковой. 

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Теги: Макс Барских, анонс
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.01.2019, 14:49
Оценка:  0
гость
Он точно странный, с этим не поспоришь.
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