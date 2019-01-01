Популярный барабанщик совершил самоубийство в прямом эфире
Барабанщик филиппинской группы Razorback снял свою смерть на видео: все подробности инцидента.
Барабанщик рок-группы Razorback Брайан Веласко покончил с собой в прямом эфире.
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Видеотрансляция была опубликована в социальной сети Facebook, однако вскоре ее удалили. В сети просят не публиковать видео самоубийства музыканта, работники YouTube оперативно удаляют ролики. Об этом передает Rappler.
Трагичный инцидент произошел в столице Филиппин, Маниле. 41-летний барабанщик попрощался с друзьями и родителями, после чего выпрыгнул с 34 этажа. Перед смертью музыкант произнес на камеру:
Теперь я собираюсь уходить.
Тело Брайана обнаружили 16 января, в 9:45 по местному времени.
Напомним, недавно в Пуэрто-Рико убили рэпера-гея Кевина Фрета. Подробности читайте здесь.
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