В Пуэрто-Рико убили рэпера-гея
В Пуэрто-Рико расстреляли 24-летнего популярного рэпера Кевина Фрета, который был открытым геем.
Об этом передает Billboard.
Читай также: Умер актер из фильма “Славные парни“
Музыканта убили, когда он ехал на своем мотоцикле Yamaha. Утверждается, что неизвестный или неизвестные выпустили в него восемь пуль. Фрета забрали в больницу, где он скончался от полученый ранений. Убийство расследует полиция.
Менеджер рэпера Эдуардо Родригес говорит об артисте так:
Он был артистичной душой, мечтателем с большим сердцем. Его страстью была музыка, и ему еще так много нужно было сделать.
Также представитель музыканта призвал положить конец насилию в Пуэрто-Рико, где всего за 10 дней убили уже 22 людей.
Кевин Фрет начал музыкальную карьеру в 2018 году, выпустив песню “Soy así“, после чего быстро набрал популярность. Музыкант исполнял песни в стиле трэп. Он стал первым рэпером в Пуэрто-Рико, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Читай также: Умер голливудский актер, сыгравший президента США
После этого у Кевина начались проблемы. В частности, в июне 2018 года его избили, когда он загорал на пляже. Парень всегда боролся за права сексуальных меньшинств.
Напомним, ранее умер британский актер Уильям Морган Шеппард. Подробности читайте здесь.
Полная версия правил
>>>>>> www.trade46.com