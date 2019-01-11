В Пуэрто-Рико убили рэпера-гея

Подробности убийства первого в Латинской Америке рэпера, открыто объявившего себя геем.

В Пуэрто-Рико расстреляли 24-летнего популярного рэпера Кевина Фрета, который был открытым геем.

Об этом передает Billboard.

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Музыканта убили, когда он ехал на своем мотоцикле Yamaha. Утверждается, что неизвестный или неизвестные выпустили в него восемь пуль. Фрета забрали в больницу, где он скончался от полученый ранений. Убийство расследует полиция.

Менеджер рэпера Эдуардо Родригес говорит об артисте так:

Он был артистичной душой, мечтателем с большим сердцем. Его страстью была музыка, и ему еще так много нужно было сделать.

Также представитель музыканта призвал положить конец насилию в Пуэрто-Рико, где всего за 10 дней убили уже 22 людей.

Кевин Фрет начал музыкальную карьеру в 2018 году, выпустив песню “Soy así“, после чего быстро набрал популярность. Музыкант исполнял песни в стиле трэп. Он стал первым рэпером в Пуэрто-Рико, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

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После этого у Кевина начались проблемы. В частности, в июне 2018 года его избили, когда он загорал на пляже. Парень всегда боролся за права сексуальных меньшинств.

Напомним, ранее умер британский актер Уильям Морган Шеппард. Подробности читайте здесь.