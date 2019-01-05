Умер известный актер Иван Бортник: подробности

В субботу, 5 января, стало известно о смерти звезды легендарного фильма "Место встречи изменить нельзя" - Иване Бортнике.

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В Москве умер советский актер Иван Бортник, наиболее известный по роли в фильме “Место встречи изменить нельзя“. На момент смерти ему было 79 лет.

О кончине народного артиста одним из первых сообщил его друг, поэт и режиссер Владислав Маленко, опубликовавший пост в Facebook.

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Смерть актера подтвердила и его жена Татьяна Борзых.



Иван умер вчера, в 23 часа. Врачи говорят, что, скорее всего, это был тромб, – передает слова вдовы ТАСС.

Пока точно неизвестно, что стало причиной смерти актера, однако врачи подозревают, что у Бортника оборвался тромб.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким.

Бортник сыграл в фильмах “Родня“, “Место встречи изменить нельзя“, “Иван да Марья“, “Вторая попытка Виктора Крохина“, “Объяснение в любви“, а также во множестве спектаклей.

Ранее умер аниматор, создавший легендарные мультфильмы Disney.