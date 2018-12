Умер автор песни Killing Me Softly Норман Гимбель

В США умер обладатель "Оскара", автор песен Норман Гимбель.

В США на 92-м году жизни скончался поэт Норман Гимбель, автор таких известных песен, как "The Girl from Ipanema", "Killing Me Softly", "Canadian Sunset" и т.д. О кончине поэта сообщил его сын Тони Гимбель, пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Гимбель скончался 19 декабря в своем доме в Калифорнии.

Первый успех автору принесли произведения, написанные для фильмов и телевидения, в частности для ленты "Чудо-женщина". Вместе с композитором Чарльзом Фоксом в 1973 году он получил награду "Гремми" за песню "Killing Me Softly". В 1979 году он и композитор Дэвид Слой получили "Оскар" за песню "It Goes Like It Goes". В 1984 году имя Нормана Гимбеля внесли в Зал славы песенников.

