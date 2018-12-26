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Умер автор песни Killing Me Softly Норман Гимбель

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В США умер обладатель "Оскара", автор песен Норман Гимбель.
Умер автор песни Killing Me Softly Норман Гимбель
Умер автор песни Killing Me Softly Норман Гимбель
Getty Images

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В США на 92-м году жизни скончался поэт Норман Гимбель, автор таких известных песен, как "The Girl from Ipanema", "Killing Me Softly", "Canadian Sunset" и т.д. О кончине поэта сообщил его сын Тони Гимбель, пишет The Hollywood Reporter

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Отмечается, что Гимбель скончался 19 декабря в своем доме в Калифорнии. 

Первый успех автору принесли произведения, написанные для фильмов и телевидения, в частности для ленты "Чудо-женщина". Вместе с композитором Чарльзом Фоксом в 1973 году он получил награду "Гремми" за песню "Killing Me Softly". В 1979 году он и композитор Дэвид Слой получили "Оскар" за песню "It Goes Like It Goes". В 1984 году имя Нормана Гимбеля внесли в Зал славы песенников.

Ранее Ivona писала, кто из знаменитостей покинул нас в 2018 году.

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Теги: Норман Гимбель, умер, автор, новости
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