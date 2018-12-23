Узнайте, чем закончился финал реалити "Топ-модель по-украински".

"Топ-модель по-украински": кто победил в проекте пресс-служба Нового канала

В пятницу, 28 декабря, на Новом канале состоялся суперфинал реалити “Топ-модель по-украински“.

В эфире назвали имя победителя проекта. Победительницей второго сезона “Топ-модели по-украински“ стала Яна Кутишевская.

Вместе с ней в суперфинал попала Катя Польченко, однако победу смогла выбороть именно Яна.

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Яна Кутишевская родилась в Подольске Одесской области, ей 19 лет.

По общему признанию экспертов, у нее были самые красивые и худые ноги сезона.

Яна – настоящая пацанка. Гоняет в футбол, играет на гитаре. Пришла на проект вместе с любимой девушкой, но попала в него одна.

Напомним, ранее мы сообщали, кто победил в шоу “Зважені та щасливі“.