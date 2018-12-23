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"Топ-модель по-украински": кто победил в проекте

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Узнайте, чем закончился финал реалити "Топ-модель по-украински".
"Топ-модель по-украински": кто победил в проекте
"Топ-модель по-украински": кто победил в проекте
пресс-служба Нового канала

В пятницу, 28 декабря, на Новом канале состоялся суперфинал реалити “Топ-модель по-украински“.

В эфире назвали имя победителя проекта. Победительницей второго сезона “Топ-модели по-украински“ стала Яна Кутишевская.

Вместе с ней в суперфинал попала Катя Польченко, однако победу смогла выбороть именно Яна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уже завтра финал ! Волнение зашкаливает ! Можно сказать , что все подходит к концу , но ведь это только начало . Как минимум я свою младшую @anastasiiapolch отправлю в женский сезон как подрастёт 😉 я вас очень люблю ❤ спасибо , что поддерживаете ❤ . А ты ждёшь финал ? . . . Фотограф : @anya.chehova Визажист : @katrin_make_up #топмодельпоукраински #тмпу2 #topmodel #тмпу #новыйканал #катяпольченко

Допис, поширений Катя Польченко (@katya_polchenko)

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Яна Кутишевская родилась в Подольске Одесской области, ей 19 лет.

По общему признанию экспертов, у нее были самые красивые и худые ноги сезона.

Яна – настоящая пацанка. Гоняет в футбол, играет на гитаре. Пришла на проект вместе с любимой девушкой, но попала в него одна.

Напомним, ранее мы сообщали, кто победил в шоу “Зважені та щасливі“.

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Теги: Топ-модель по-украински, Яна Кутишевская, видео, фото
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