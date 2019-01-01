"Это тяжелый этап": участницы Open Kids сообщили о переменах в группе

Участницы украинской группы Open Kids на своих страничках в Instagram опубликовали неоднозначное обращение к своим поклонникам.

Участницы группы Open Kids сообщили о неожиданных переменах в группе, намекнув на смену формата.

В их обращении к поклонникам говорится:

Любимые, Кидсеры! Мы шли с вами рука об руку целых шесть лет, вы росли, вы менялись – менялись и мы, и в какой-то момент этот процесс пришел к своему логическому заключению. Не хочется говорить о том, что это конец. Ведь мы с вами – большая и дружная семья, а семья закончиться не может. Это просто очередной этап, тяжелый для всех нас, но необходимый. Мы помним, как только начинали этот путь, как волновались и сколько всего пережили, чтобы достичь этих высот, чтобы обрести в каждом из вас верного и доброго друга! Open Kids – это то, благодаря чему все мы обрели жизненный опыт, который навечно останется отпечатком в наших сердцах. Нам очень не хочется, чтобы вы грустили, и потому приготовили для вас по-настоящему нечто запоминающееся! И совсем скоро мы вам все обязательно расскажем и покажем! Будьте на связи!

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Так, о чем же речь, и что ожидает поклонников группы, прокомментировали сами участницы и продюсер группы Юрий Петров.

Open Kids:

Наш путь начался 6 лет назад, тогда нашим поклонникам было, как и нам, 9-10 лет, сегодня же – это юные девушки, которым уже от 15 до 18 лет. На наши концерты продолжают ходить Кидсеры, которым начиная от 4 лет, и это здорово! Но наша команда решила внести некоторые коррективы, которые будут интересны как молодежи, так и нашим совсем маленьким поклонникам.

Юрий Петров:

У нас много планов на 2019 год. В начале года, мы планируем выход видео-работы на новую песню “Дура“, участие в которой примет популярная молодежь – актеры, участники теле-шоу и известные блогеры. О чем песня и клип, пока карты не раскрою, но скажу, что работа продолжит актуальную тему молодежи – отношений, ярких ощущений и эмоций.

Юрий Петров пресс-служба

Open Kids:

И случится то, чего мы так долго ждали – презентация альбома. У нас уже в арсенале 21 трек, 4 сейчас в подготовке, так что порадуем своих поклонников свежими и крутыми треками. Обязательно выйдет и второй альбом, где будут собраны все полностью треки за 6 лет существования группы. Который предоставит вам возможность пройти весь творческий путь, дорогу становления группы от начала до самого ее конца. Вместе с нами поклонники вспомнят все-все песни и те радостные моменты, которые связывают каждого Кидсера с группой.

Юрий Петров:

И самое интересное то, что сейчас в подготовке проект, в результате которого произойдут изменения с группой. Уже весной команда планирует озвучить более детальную информацию и планы на этот счет. Даже сами участницы группы не в курсе предстоящих изменений, так как это и будет одним из основных условий будущего проекта. А для поклонников группы это станет настоящим сюрпризом, но мы уверены, что обязательно вовлечет по полной!

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