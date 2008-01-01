Стивену Спилбергу - 72: вспоминаем лучшие фильмы режиссера

Во вторник, 18 декабря, легендарному режиссеру Стивену Спилбергу исполнилось 72 года: какими фильмами он прославился.

Голливудский режиссер Стивен Спилберг 18 декабря отмечает свое 72-летие. За эти годы он успел снять полсотни фильмов и получить четыре “Оскара“. Спилберга по праву называют одним из самых успешных режиссеров США в истории.

Наверняка каждый из вас хоть раз видел творения Стивена Спилберга. В честь дня рождения режиссера Ivona предлагает вспомнить самые лучшие из них.

"Челюсти" (1975)

Именно этот фильм принес Спилбергу мировую известность и первую огромную прибыль. Кинолента рассказывает о небольшом городке, который отказался под террором акулы-людоеда. Сам Стивен говорит о фильме так:

Поворотным пунктом моей карьеры стал фильм "Челюсти"ю До него я был просто режиссёром по вызову, амбициозным и неизвестным. После огромного успеха картины я, как говорится, проснулся знаменитым и мог теперь позволить себе снимать всё, что хочется. Несколько лет я обивал пороги киностудий, предлагая сценарий фильма о летающих тарелках, неизменно получая ответ в стиле "да ты сумасшедший, парень!". После "Челюстей" ко мне обратились десятки заинтересованных людей со словами: "Стивен, как там насчёт фильма о летающих тарелках? Ещё в силе?"

"Индиана Джонс" (1981-2008)

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Главный герой серии фильмов Индиана Джонс — профессор археологии одного из американских колледжей 1930-х годов. В четырех частях, самая новая из которых была снята в 2008 году, рассказывается о его фантастических приключениях.

"Парк Юрского периода" (1993)

Фильм рассказывает о вымышленном острове, на котором построен парк развлечений с клонированными динозаврами. В результате динозавры вырвались на волю и всем окружающим пришлось спасаться. Именно эта кинолента считается вехой в использовании компьютерных спецэффектов, а также признана одной из самых достоверных в научно-фантастическом плане.

"Список Шиндлера" (1993)

Эта кинолента является исторической, ее сюжет закручен вокруг жизни евреев в период Второй мировой войны. Спилберг передал ужасы Холокоста, а также прославил подвиг немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, которому удалось спасти более тысячи человек от гибели.

"Спасти рядового Райана" (1998)

В фильме речь идет об истории капитана Джона Миллера, который с отрядом из восьми человек должен отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана.

Можно перечислять еще множество шедевральных фильмов Стивена Спилберга, что свидетельствует о гениальности и неимоверном таланте режиссера.

Напомним, 18 декабря свой день рождения также отмечает голливудский актер Брэд Питт. О главных женщинах в его жизни читайте здесь.