Звезда проекта "Голос. Діти" Вероника Коваленко презентовала песню-исповедь

"Поцарапала" — песня, которую артистка долго не решалась презентовать широкой аудитории. По ее словам, здесь изложена слишком личная история, о которой знали лишь два близких человека.

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Как призналась Вероника, песня пришла внезапно, после сложного разговора с близким другом. Она сожалела о боли, которую причинила молодому человеку и размышляла о многогранности жизни, где бывает все, в том числе, и расставания. Первые строки были надиктованы шепотом на смартфон. Затем пошли куплеты, бриджи, гармония, мелодика. Однако во время первой студийной сессии произошла неудача: неожиданно начались проблемы с голосовыми связками, голос стал хрипеть и сипеть.

Запись удалась лишь со второго раза. Артистка принимала активное участие в работе над аранжировкой и настояла на собственных правках. Чтобы презентовать личную историю в первозданном виде, их вносили трижды. Было сложно объяснить на словах, как песня звучит в голове.

У песни есть адресат, которому посвящались слова, эмоции и воспоминания. Я смущалась показывать ее окружающим, боялась, что кто-то догадается, о чем и о ком именно я пою. Вскоре поняла, что это необходимо, если я хочу реализоваться как автор, который пишет не о вымышленном, а о пережитом жизненном опыте. В этом заключается сила искусства, - поделилась певица.

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Отметим, что несмотря на юный возраст артистки, команда, работавшая над треком, с уважением отнеслась к ней как к композитору, проявив искреннее любопытство, чтобы донести до слушателя эмоции исполнителя посредством музыки. Саундпродюсером сингла выступил Владислав Зеленский, также работавший над ее кавером на хит “Тает лед“ группы Грибы для проекта “Голос. Діти“, который, к слову, собрал 15 миллионов просмотров на YouTube.



Уровень творчества Вероники растет вместе с ней. Если поначалу оно было легким, то с наступлением периода взросления проявилась необычайная глубина как в текстах, так и в ее стиле исполнения, - отмечает Зеленский.



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