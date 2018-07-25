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Черноморские Игры 2018: советы на пути к успеху от Вероники Коваленко

Комментариев: 2
В период с 24 по 27 июля на побережье Скадовска проходит 16-й Всеукраинский Благотворительный Детский Фестиваль "Черноморские Игры".
Черноморские Игры 2018: советы Вероники Коваленко
Черноморские Игры 2018: советы Вероники Коваленко
пресс-служба

Редакция tochka.net обратилась к одной из самых ярких участниц прошлогоднего Фестиваля — Веронике Коваленко. Юная артистка покорила вершины Youtube отметкой в 13 миллионов просмотров. Она запомнилась авторским кавером на хит “Тает лед“ со времен участия в проекте «Голос. Діти». Ее трудолюбие и вера в то, чем она занимается, в прошлом году привели ее на сцену легендарного Фестиваля на побережье Черного моря. Вероника делится своими пятью «Важно» для достойного выступления на любом конкурсе.

  1. Самое важное — искренность. Не только на сцене, а и за ее пределами. Это должно стать жизненной философией.

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  2. Если ты не получишь Премию Фестиваля, не воспринимай это как поражение. Это должно стать стимулом для работы над ошибками, чтобы понимать, в каком направлении двигаться и развиваться.
  3. Не бойся экспериментировать, рисковать и создавать новое. Артист не может быть «как все», он должен самосовершенствоваться непрерывно.
  4. Артист, даже юный, через свое творчество выражает некие истины и жизненную позицию. Чем думать о призовом месте, сконцентрируй всю свою энергию, чтобы выложиться при исполнении музыкального материала. Сцена — не место для самолюбования, ты пришел, чтобы задеть струны души зрителя, он — главнее тебя. Не нужно думать о том, как ты выглядишь, важно — почувствовал ли зритель эмоцию, которую ты несешь. Ты должен верить в то, что исполняешь.

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  5. “Черноморские Игры“ — не только хорошая стартовая площадка и шанс продемонстрировать свои таланты, а и возможность найти единомышленников со всех уголков Украины. Чтобы стать писателем, вначале нужно научиться читать, а чтобы научиться петь, нужно учиться слушать постоянно. Для достижения успеха нужно верить в мечту и двигаться ей навстречу!

Напомним также, что OLEYNIK показал горячие кадры из клипа «Любишь другого». Подробнее по ссылке.

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Теги: Вероника Коваленко, Черноморские игры 2018, видео, советы
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.07.2018, 18:46
Оценка:  0
гость
Да.Да.Да.Особенно через Каховский и Цюрупинский р-ны со стороны Северо-Крымского канала.Позор.
гость  (аноним)  25.07.2018, 18:37
Оценка:  0
гость
Господа властьимуще.А вы дорогу в Скадовск отремонтировали?Люди не едьте на эти праздники свои машины разобьете в хлам.
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