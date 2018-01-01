Украинская группа Fontaliza презентовала лирик-видео на песню "4.20" - песню из газетных заголовков, самый концептуальный трек альбома "Фірмові рухи", который парни опубликовали в октябре 2018.

По словам вокалиста группы Fontaliza, “4.20“ - это песня, характеризующаяся преобладанием формы над содержанием.

Он говорит:

Мы когда-то читали историю The Rolling Stones, которые исчерпав все творческие силы для написания песен, составили текст из газетных заголовков. Мы решили последовать примеру наших старших братьев. Отправились в ближайший супермаркет, набрали новостных газет и стали искать самые броские и абсурдные на наш взгляд заголовки. К моему удивлению, это оказалось довольно увлекательным занятием. Чего только не пишут в газетах: и о любовнице мужа, и о психоделических встречах с Богом.

Когда мы записали песню, оказалось что продолжительность трека 4 минуты 20 секунд. Я решил сохранить концептуальность песни, потому чтобы закончить работу над текстом просыпался в 4:20 утра. В итоге, форма победила содержание. Мы не пытались вложить в эту композицию какой то смысл. По большей степени - просто развлекались. Но каждый из нас находит в этом треке какие то свои ассоциации и смысл. Думаю, что с этой песней нам хоть немного удалось приблизиться к концепции создания настоящего искусства. Когда ты создаёшь что-то играя. Пусть даже все это иллюзия.

Fontaliza позаимствовали идею The Rolling Stones для лирик-видео "4.20": смотрите ролик пресс-служба

Юрий Холошев (бек-вокал, гитара) говорит о лирик-видео так:

Видео на песню “4.20“ - это визуальное воплощение идеи, от которой мы с братом отталкивались при написании текста. Помню, как я приехал к нему домой, а там газеты везде - на столе, на кровати, на балконе, в кухне. Они были даже на полу, потому что кошка стащила одну и растерзала её в клочья. Брат вкратце объяснил, чем он занимается и мне очень понравилась эта идея. Я решил присоединиться к нему и в процессе придумал идею для видео.

Fontaliza - украинская группа из Горловки, что с 2014 играет инди-рок в Киеве. Команда известна мощными лайвами, выступлениями на фестивалях Atlas Weekend, Файне Місто, Республіка, Схід Рок.

Читай также: Fontaliza презентовали альбом “Фірмові рухи”

Весной 2018 Fontaliza обновила состав группы, к Павлу Холошеву (лид-вокал, гитара), Артему Таланову (барабаны) и Игнату Карташеву (бас-гитара) присоединился младший брат вокалиста - гитарист Юрий (Нестор) Холошев. Теперь Fontaliza - это квартет со второй гитарой и бэк-вокалом.

В октябре 2018 группа презентовала четвертый студийный альбом “Фірмові рухи“, на две песни из которого - “Повільний рок-н-рол“ “Тварина“ были сняты и опубликованы видеоклипы.

Напомним, украинский ведущий Александр Педан повторил обнаженное фото Оли Поляковой. Что из этого получилось, смотрите здесь.