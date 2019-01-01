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MELOVIN презентует новогоднюю песню: когда и где?

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Молодой певец MELOVIN презентует новогоднюю украиноязычную песню: подробности.
MELOVIN презентует новогоднюю песню: когда и где?
MELOVIN презентует новогоднюю песню: когда и где?
пресс-служба

13 декабря в столичном клубе Atlas состоится концерт MELOVIN, представителя Украины на “Евровидении“ в 2018 году.

В этот вечер артист в сопровождении музыкантов споет как старые хиты, так и вышедшие совсем недавно. А также презентует еще одну композицию, и снова – украиноязычную. Посвящена она будет предстоящему празднику – Новому году:

Это моя первая новогодняя песня. Она – о моей семье. Она о том, как красиво у нас проходит Новый год – “із татовим вином“ и “маминим теплом“. Мы так часто поем обо всем на свете, и так мало – о семье, самом главном, что у нас есть. О людях, которые даже посреди зимы могут согреть летним теплом. Песню я написал спонтанно, она была сюрпризом даже для моей команды, а это бывает редко. Мне очень хочется, чтобы, слушая этот трек, каждый человек переносился в родной дом, где бы он ни был, и чувствовал запах праздника!

Презентация песни “Чудова мить“ состоится 13 декабря в клубе Atlas.

 

Афиша киевского концерта MELOVIN
Афиша киевского концерта MELOVIN
пресс-служба

 

Напомним, украинский диджей Julik впервые запел. Что из этого получилось, слушайте здесь.

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Теги: MELOVIN, новости, шоу-биз
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