MELOVIN презентует новогоднюю песню: когда и где?

13 декабря в столичном клубе Atlas состоится концерт MELOVIN, представителя Украины на “Евровидении“ в 2018 году.

В этот вечер артист в сопровождении музыкантов споет как старые хиты, так и вышедшие совсем недавно. А также презентует еще одну композицию, и снова – украиноязычную. Посвящена она будет предстоящему празднику – Новому году:

Это моя первая новогодняя песня. Она – о моей семье. Она о том, как красиво у нас проходит Новый год – “із татовим вином“ и “маминим теплом“. Мы так часто поем обо всем на свете, и так мало – о семье, самом главном, что у нас есть. О людях, которые даже посреди зимы могут согреть летним теплом. Песню я написал спонтанно, она была сюрпризом даже для моей команды, а это бывает редко. Мне очень хочется, чтобы, слушая этот трек, каждый человек переносился в родной дом, где бы он ни был, и чувствовал запах праздника!