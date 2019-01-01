Julik впервые запел: что из этого получилось

Саунд-продюсер, актер и диджей Julik впервые записал и презентовал украинскую собственную авторскую песню "Та яку люблю" - таким образом артист зазявив о начале вокальной карьеры.

Легкая, лирическая композиция “Та яку люблю“ родилась в порыве вдохновения и в стремлении двигаться дальше. Это история о парне, который каждый день радуется тому, что имеет поддержку и опору в своей жизни. Конечно, ведь речь идет о любви человека, который подталкивает двигаться дальше и одновременно приносит то, чего нам так не хватает.

Julik отметил:

До недавнего времени говорил, что не знаю, буду ли петь! Вот настал этот момент, когда я сам написал песню и решил ее представить широкой общественности. Признаюсь, что колебался, стоит ли начинать это дело, но после положительных отзывов друзей решил попробовать.

Артист добавил:

Трек “Та яку люблю“ родился в пути на Закарпатскую область, куда я ехал с DJ-сетом в один из ночных клубов. Невероятные пейзажи и незабываемые впечатления стали опорой в написании этой песни. Простота во всем, пожалуй, и является той силой, которая вдохновляет.

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Отметим, что покидать профессию DJ артист не собирается, заверил, что будет совмещать эти две сферы, ведь они тесно переплетаются.

Напомним, Иракли Макацария вернется на грузинские “Танцы со звездами“. Подробности читайте здесь.