Аналитики назвали худшую актрису за последние 20 лет

Компания Go Compare составила антирейтинг голливудских актрис: узнайте, кто его возглавил.

Джессика Альба стала самой худшей актрисой за последние 20 лет Gettyimages

Голливудская актриса Джессика Альба стала худшей артисткой за последние 20 лет.

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Об этом свидетельствует антирейтинг аналитиков компании Go Compare. Они оценили вышедшие за 20 лет фильмы по степени прибыльности. Оказалось, что из 35 фильмов, в которых снялась альба, лишь лента “Город грехов“ стала успешной.

Также в антирейтинге оказались актрисы Джессика Бил, Хизер Грэм, Рада Митчелл и Кэти Бэйтс.

Среди мужчин самыми худшими назвали актеров Джоша Дюамеля, Робинп Уильямса и Джерарда Батлера.

Напомним, ранее стало известно, как Анджелина Джоли и Брэд Питт “поделили“ детей.