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Аналитики назвали худшую актрису за последние 20 лет

Комментариев: 2
Компания Go Compare составила антирейтинг голливудских актрис: узнайте, кто его возглавил.
Джессика Альба стала самой худшей актрисой за последние 20 лет
Джессика Альба стала самой худшей актрисой за последние 20 лет
Gettyimages

Голливудская актриса Джессика Альба стала худшей артисткой за последние 20 лет.

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Об этом свидетельствует антирейтинг аналитиков компании Go Compare. Они оценили вышедшие за 20 лет фильмы по степени прибыльности. Оказалось, что из 35 фильмов, в которых снялась альба, лишь лента “Город грехов“ стала успешной.

Также в антирейтинге оказались актрисы Джессика Бил, Хизер Грэм, Рада Митчелл и Кэти Бэйтс.

Среди мужчин самыми худшими назвали актеров Джоша Дюамеля, Робинп Уильямса и Джерарда Батлера. 

Напомним, ранее стало известно, как Анджелина Джоли и Брэд Питт “поделили“ детей.

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Теги: Джессика Альба, рейтинг, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  06.12.2018, 16:21
Оценка:  0
pусский
Зато у ней бабла - чистыми 300 миллионов, Шварценеггер столько не нарубил в 70 лет! А этим АНАЛитикам только проктологией заниматься, гы-гы-гы!
beckham07    06.12.2018, 15:47
Оценка:  +1
beckham07
"лишь лента “Горох грехов“ стала успешной"
"Робинп Уильямс"
За последние 20 лет столько ошибок в одной статье, как допускает автор бигмира еще не было
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