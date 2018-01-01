Арсен Мирзоян собрал аншлаг в Киеве: как это было

Традиционно в последние дни осени, уже в четвертый раз, украинский певец Арсен Мирзоян выступил на сцене МЦКИ "Октябрьский".

На этот раз концертная программа ни к чему не приурочена, потому плей-лист Арсена Мирзояна был очень разнообразным, но неофициально получил статус “лучшего“ среди зрителей.

Со сцены прозвучали как новые композиции, так и хорошо забытые треки с первого альбома “ґудзики“.

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Мерчем этого тура стал mp3-сборник всех студийных альбомов музыканта. Релиз нового альбома артиста запланирован на осень 2019 года. Как признался сам Мирзоян, работа над новой пластинкой начнется сразу после окончания тура.

Сам Арсен Мирзоян признается:

На этот раз график тура был очень плотный и насыщенный, только в ноябре было сыграно 23 концерта в 23 городах. С физической усталостью справились, а вот психологически едва не потрескались. Несмотря на это, я очень доволен результатом. Альбом “Слова і Ноти“ оказался удачным не только в теории. Судя по тому, что всюду были аншлаги делаю выводы - все команды отработали на “отлично“, концертные площадки выбраны оптимально правильно. Как музыкант добавлю, это именно та история, когда количество перерастает в качество. Опыт - важнейшая профессиональная сторона. С тура привез много подарков, преимущественно мишки - песня “Вінні Пух“ этому очень способствует.

Напомним, ранее мы публиковали фотоотчет с концерта Макса Барских. Посмотреть его можно здесь.