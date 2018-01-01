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Как прошел концерт Макса Барских после неудавшейся диверсии: фотоотчет

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В четверг, 29 ноября, в Международном выставочном центре состоялся концерт украинского хитмейкера Макса Барских: как это было.
Концерт Макса Барских в Киеве: фотоотчет
Концерт Макса Барских в Киеве: фотоотчет
Вова Бугаенко

Под сводами киевского Международного выставочного центра собралось свыше 12 000 тысяч поклонников Макса Барских. Повод более чем весомый – премьера нового шоу и эксклюзивное предпрослушивание нового лонгплея “СЕМЬ“.

Пять треков с еще не вышедшего альбома были самыми ожидаемыми. Главная задача состояла в том, чтобы установить контакт со зрителем, сделать из них определенную фокус-группу и получить фидбек во время того, когда он услышит первый раз композиции, которые создавал на протяжении года.

Первое отделение шоу Барских открыл одним из главных треков-блокбастеров 2018 года – “Сделай громче“ и продолжил хитом “Танцевать“. После чего стало понятно, что со звуком что-то пошло не так и, извиняясь, артист ушел на бэкстейдж, передав слово Алану Бадоеву, который сообщил о проблемах со звуком, связанных с повреждением акустического кабеля. Оказалось, что кто-то повредил технику. Неполадку удалось устранить и концерт начали заново.

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Два часа абсолютной эйфории и полного единения артиста с публикой: новые синглы из будущего альбома подпевались зрителями так, словно старый-добрый хит из любимого плейлиста.

Увидеть новое шоу Барских и поздравить артиста с премьерой пришла большая половина светского Киева и коллеги по сцене: Иван Дорн, Tayanna, группа “Агонь“, LAYAH, Alekseev, Олег Боднарчук, Миша Романова и Настя Кожевникова, Аня Седокова, Лиза Юрушева, Лида Арфуш, Артем Климчук, Таня Рубан, Руслан Багинский и многие другие.

Напомним, американская певица Майли Сайрус показала клип, снятый в Киеве. Посмотреть его можно здесь.

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Теги: Макс Барксих, фото, новости, шоу-биз
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