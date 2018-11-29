Ани Лорак презентовала клип "Сон": смотреть видео

Скандальная украинская певица выпустила клип на новую песню "Сон": смотреть видео.

Новый клип Ани Лорак на песню "Сон" - это некое сновидение, некий краткий экскурс по сонникам и добрым знамениям, которые на первый взгляд, без верного истолкования могут показаться не очень благостными.

Сама артистка говорит о нем так:

В клипе я предстаю в образе девушки, которая путешествует в мирах. Здесь нет героев, нет мужчины и женщины, но есть некие символы, которые помогают нам рассказать эту историю. Появляются интересные персонажи, такие как птица в клетке, цветок, распускающийся у меня в руках, зеркало, которое служит неким проводником в потусторонний мир … Мы пытаемся найти тайный смысл в символах, разгадать загадку, как будто в наших руках сонник, хранящий в себе много тайн, но в нем есть и много ответов, которые под силу разгадать не каждому.

Режиссером клипа выступил Станислав Морозов, который работает с Ани Лорак уже во второй раз:

Мы оперируем добрыми знамениями,- рассказывает режиссер клипа Станислав Морозов. –Мы погружаемся с Каролиной в ее сновидения. Опираясь на толкования снов, мы визуализируем грезы пророчащие: успех, удачу, радость, счастье и любовь. И во всем этом наше главное знамение – это Каролина.

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В клипе переплетаются и трансформируются знаки вокруг Ани Лорак, которая является проводником зрителя от одного сновидения к другому. Увядший̆ букет становится свежим, запертая клетка с птицами открывается и они в свою очередь воспаряют, так же как в более сложных картинах, где к грозе присоединяется снегопад, лунный̆ свет превращается в самоцветы, а приоткрытая дверь выводит в неожиданный мир.

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