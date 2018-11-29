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Сергей Притула признался, примет ли участие в "Танцях з зірками"

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Украинский ведущий Сергей Притула сделал заявление о популярном танцевальном шоу.
Сергей Притула признался, примет ли участие в "Танцях з зірками"
Сергей Притула признался, примет ли участие в "Танцях з зірками"
пресс-служба Нового канала

В прошедшее воскресенье состоялся суперфинал шоу “Танці з зірками 2018“, которое стало одним из самых рейтинговых в стране. Пока неизвестно, продолжат ли проект на следующий сезон, однако зрители уже гадают, кто может принять в нем участие. А ведущий Нового канала Сергей Притула уже признался, примет ли когда-то участие в “Танцях з зірками“.

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Об этом он говорил в передаче “Слава +“, которая регулярно выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Притула рассказал, что работает не для того, чтобы пиариться, так как из-за огромного количества проектов его и так все знают.

В ответ на это ведущий Слава Демин в шутку отметил, что ради пиара нужно йти в “Танці з зірками“, на что Сергей ответил так:

На “Танці...“ я не пішов і навряд піду. Тому шо я дивився на Машку Єфросініну, на Леську Нікітюк - та вони цілий тиждень зі спортзалу не вилазять, просто лупашать цілими днями...

Напомним, ранее мы сообщали, кто победил в шоу “Танці з зірками 2018“.

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Теги: Сергей Притула, Танці з зірками, Слава +, видео, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Sancho-s    29.11.2018, 15:43
Оценка:  0
Sancho-s
Ещё картавого клоуна позовут, так нормальные люди туда вообще не пойдут
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