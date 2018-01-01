Звезда "Района Мелроуз" попала в психбольницу
Звезда популярного сериала 90-х “Район Мелроуз“ Хизер Локлир оказалась в психиатрической больнице.
Как передает американский таблоид TMZ, 57-летнюю актрису госпитализировали из-за чрезвычайно тревожного состояния, в котором она пребывала.
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Изначально Хизер должна была находиться под наблюдением врачей в течение трех дней. Однако состояние звезды пока остается нестабильным, поэтому терапия продлится еще две недели.
Впрочем Локир могут выписать раньше, с условием, что вскоре после этого она будет помещена уже на более серьезное и длительное лечение.
Сама актриса хочет домой и отказывается от необходимого лечения.
В последнее время имя Хизер Локлир все чаще появляется в прессе в связи с скандалами. Так, в июне ее арестовали из-за нападения на полицейского и парамедика. Сразу же после ареста звезду забрали в больницу - причиной называли передозировку наркотиками.
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