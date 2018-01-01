Опра Уинфри потеряла близкого человека

У известной американской ведущей Опры Уинфри случилось горе в семье: подробности.

У американской ведущей Опры Уинфри умерла мать - Вернита Ли.

Об этом сообщила племянница умершей Алиша Хейс, передает американский таблоид TMZ.

Верните Ли было 83 года. Оказалось, что она скончалась еще 22 ноября, похороны уже состоялись.

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У женщины остались дочери Опра Уинфри и Патриция Аманда Фэй Ли, четверо внуков и четверо правнуков. Сын Верниты Ли Джеффри скончался в 1989 году, еще одна дочь Патриция Ли Ллойд — в 2003 году.

Опра Уинфри с матерью Retna Pictures

К слову, у Опры были тяжелые отношения с матерью. До шести лет будущая звезда жила с бабушкой, на которую ее оставила мать ради работы в другом городе. Затем Уинфри все-таки стала жить с мамой, но этот период она считает далеко не лучшим в своей жизни - с 9 до 14 лет девочка подвергалась сексуальному насилию. В подрастковом возрасте Вернита отказалась от дочери, та переехала к отцу и ее жизнь наладилась. С матерью ведущая помирилась лишь в 90-х годах.

Напомним, ранее умер культовый режиссер Бернардно Бертолуччи.