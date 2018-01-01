Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Опра Уинфри потеряла близкого человека

Комментариев: 0
У известной американской ведущей Опры Уинфри случилось горе в семье: подробности.
Опра Уинфри потеряла близкого человека
Опра Уинфри потеряла близкого человека
Getty Images

У американской ведущей Опры Уинфри умерла мать - Вернита Ли.

Об этом сообщила племянница умершей Алиша Хейс, передает американский таблоид TMZ.

Верните Ли было 83 года. Оказалось, что она скончалась еще 22 ноября, похороны уже состоялись.

Читай также: Опра Уинфри захотела баллотироваться в президенты США

У женщины остались дочери Опра Уинфри и Патриция Аманда Фэй Ли, четверо внуков и четверо правнуков. Сын Верниты Ли Джеффри скончался в 1989 году, еще одна дочь Патриция Ли Ллойд — в 2003 году.

 

Опра Уинфри с матерью
Опра Уинфри с матерью
Retna Pictures

 

К слову, у Опры были тяжелые отношения с матерью. До шести лет будущая звезда жила с бабушкой, на которую ее оставила мать ради работы в другом городе. Затем Уинфри все-таки стала жить с мамой, но этот период она считает далеко не лучшим в своей жизни - с 9 до 14 лет девочка подвергалась сексуальному насилию. В подрастковом возрасте Вернита отказалась от дочери, та переехала к отцу и ее жизнь наладилась. С матерью ведущая помирилась лишь в 90-х годах.

Напомним, ранее умер культовый режиссер Бернардно Бертолуччи.

Поделись:
Теги: Опра Уинфри, Вернита Ли, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь