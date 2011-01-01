Умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи
В Риме на 78-м году жизни умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.
Об этом передает газета La Repubblica.
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Режиссер скончался после долгой болезни. Его смерть уже назвали “уходом последнего великого маэстро“.
Режиссер стали известен благодаря фильмам “Последнее танго в Париже“, “Маленький Будда“ и “Последний император“. Свой последний фильм Бертолуччи выпустил в 2012 году, картина называлась “Ты и я“.
За "Последнего императора" режиссер получил премию "Оскар" в девяти номинациях, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший адаптированный сценарий".
В 2011-м Бертолуччи получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.
Напомним, ранее умер знаменитый кинорежиссер Николас Роуг.
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