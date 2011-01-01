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Умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи

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Умер режиссер фильмов "Последнее танго в Париже", "Маленький Будда" и "Последний император" Бернардно Бертолуччи: названа причина смерти.
Умер Бернандо Бертолуччи
Умер Бернандо Бертолуччи
Getty Images

В Риме на 78-м году жизни умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.

Об этом передает газета La Repubblica.

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Режиссер скончался после долгой болезни. Его смерть уже назвали “уходом последнего великого маэстро“.

Режиссер стали известен благодаря фильмам “Последнее танго в Париже“, “Маленький Будда“ и “Последний император“. Свой последний фильм Бертолуччи выпустил в 2012 году, картина называлась “Ты и я“.

За "Последнего императора" режиссер получил премию "Оскар" в девяти номинациях, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший адаптированный сценарий".

В 2011-м Бертолуччи получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.

Напомним, ранее умер знаменитый кинорежиссер Николас Роуг.

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Теги: Бернардо Бертолуччи, новости, шоу-биз, умер, кино
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