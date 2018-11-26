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Ким Кардашьян сделала откровенное признание о наркотиках

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Американская светская львица Ким Кардашьян рассказала о своем образе жизни.
Ким Кардашьян сделала откровенное признание о наркотиках
Ким Кардашьян сделала откровенное признание о наркотиках
Getty Images

Звезда Instagram Ким Кардашьян сделала откровенное признание в реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians.

По словам светской львицы, она раньше употребляла экстази, и это не доводило ее до добра:

Я выходила замуж под экстази. В первый раз.

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Отметим, что первым мужем Кардашьян был продюсер Деймон Томас. Эта вадьба состоялась в 2000 году в Лас-Вегасе. Брак продлился лишь три года, после чего Ким ушла от супруга, обвинив его в домашнем насилии.

Кроме того, под экстази было снято скандальное секс-видео Кардашьян, которое попало в сеть:

Попробовала экстази один раз — вышла замуж. Попробовала еще раз — снялась в домашнем секс-видео. Всегда происходили нехорошие вещи.

Сейчас Ким Кардашьян замужем за рэпером Канье Уэстом, пара воспитывает троих детей. Звезда, по ее словам, завязала с наркотиками:

В моей жизни был дикий период. Теперь я изменилась. Хотя я по-прежнему буду душой любой вечеринки и могу делать безумные вещи.

Напомним, ранее мы сообщали, какое место заняла Украина на “Детском Евровидении-2018“.

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Теги: Ким Кардашьян, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  26.11.2018, 12:42
Оценка:  0
pусский
С такими булками и сиськами - всё прощаю! Потряси ещё раз голыми пердаком и сисяндрами, вот что надо увидеть настоящему мужику, наглотайся снова хоть чем, блять! Желаю вздрюкнуть на ейные прелести...
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