Ким Кардашьян сделала откровенное признание о наркотиках

Американская светская львица Ким Кардашьян рассказала о своем образе жизни.

Звезда Instagram Ким Кардашьян сделала откровенное признание в реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians.

По словам светской львицы, она раньше употребляла экстази, и это не доводило ее до добра:

Я выходила замуж под экстази. В первый раз.

Отметим, что первым мужем Кардашьян был продюсер Деймон Томас. Эта вадьба состоялась в 2000 году в Лас-Вегасе. Брак продлился лишь три года, после чего Ким ушла от супруга, обвинив его в домашнем насилии.

Кроме того, под экстази было снято скандальное секс-видео Кардашьян, которое попало в сеть:

Попробовала экстази один раз — вышла замуж. Попробовала еще раз — снялась в домашнем секс-видео. Всегда происходили нехорошие вещи.

Сейчас Ким Кардашьян замужем за рэпером Канье Уэстом, пара воспитывает троих детей. Звезда, по ее словам, завязала с наркотиками:

В моей жизни был дикий период. Теперь я изменилась. Хотя я по-прежнему буду душой любой вечеринки и могу делать безумные вещи.

