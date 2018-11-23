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DZIDZIO презентовал клип "Моя любов": видео

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Украинский певец DZIDZIO выпустил клип на песню «Моя любов»: смотрите его прямо сейчас.
DZIDZIO выпустил клип Моя любов: смотреть видео онлайн
DZIDZIO выпустил клип Моя любов: смотреть видео онлайн
Пресс-служба

«Моя любов» - саундтрек к романтической комедии «DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ» (фильм в украинском прокате с 25 октября 2018).

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DZIDZIO в видео появляется в роли ангела, некоего бога Купидона с нимбом, крыльями, луком и золотыми стрелами, наблюдающего с небес за историей любви двух людей. Он максимально помогает им открыться друг другу и наслаждаться любовью. То, что любимая не слышит, не становится преградой к чувствам, Дзидзьо любит девушку всем сердцем, нежно и трепетно, так, как в первый раз.

Сам артист говорит:

В песню и клип по имени «Моя любов» я вложил большие чувства. Откройте свое сердце и только с искренними намерениями в нем заживет любовь. Эта песня для людей, чтобы они за всеми проблемами и обидами, которые окружают в жизни, вспомнили себе, что есть Любовь.

Напомним также, что песня Насти Каменских вошла в топ-25 чарта Billboard.

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Теги: Дзидзьо, DZIDZIO, новости, новая песня, новый клип, новое видео, клип, видео, смотреть онлайн
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  23.11.2018, 12:31
Оценка:  +1
pусский
Полный писдец, Украина - страна Европы, между прочим, - под мудрым руководством Антипутинцев и прочих майдаунов дошла до того, что подражает туземцам в надежде зашибить валюты на чистое выживание! В натуре, толстая полярная лиса, бля...
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