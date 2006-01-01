Скарлетт Йоханссон - 34: самые громкие романы актрисы

Американская актриса Скарлетт Йоханссон в четверг, 22 ноября, отмечает свой день рождения.

Популярная актриса Скарлетт Йоханссон 22 ноября отмечает свое 34-летие. Зрители знают ее по фильмам “Матч-пойнт“, “Трудности перевода“ и роли Черной вдовы в кинолентах вселенной Marvel.

Звезда Голливуда была удостоена множества престижных премий и является достаточно влиятельным человеком. Но не только этим интересна Скарлетт - в честь дня рождения актрисы Ivona предлагает вспомнить ее самые громкие романы.

Еще в 2006 году Йохансон сделала громкое заявление о том, что моногамность - неестественное качество для человека. Не странно, что после этого актрисе начали приписывать романы чуть ли не с каждым встречным. Таблоиды писали, что Скарлетт встречалась с Джаредом Лето, Бенисио дель Торо, Марком Уолбергом, Джастином Тимберлейком.

На съемках фильма “Черная орхидея“ актриса познакомилась и закрутила роман с Джошем Хартнеттом, однако в 2006 году они расстались.

Джош Хартнетт и Скарлетт Йоханссон Getty Images

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Уже в 2008-м Йоханссон объявила о своей помолвке с актером Райаном Рейнольдсом. Свадьба состоялась 28 сентября 2008 года на горном курорте Тофино. Через два года - в 2010-м, супруги развелись.

Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон Getty Images

В 2014 году Скарлетт вышла замуж во второй раз. На этот раз избранником актрисы стал журналист Ромен Дориак, с которым она встречалась 2 года до свадьбы. 4 сентября 2014 у них родилась дочь Роуз Дороти Дориак.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак Getty Images

Этот брак также прожил два года - летом 2016-го они расстались. Официально развод оформили в сентябре 2017 года.

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