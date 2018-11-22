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Умер участник популярной группы 90-х

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Скончался поп-певец, который был участником американской группы LFO.
Умер Дэвин Лима
Умер Дэвин Лима
Getty Images

Умер поп-певец Дэвин Лима, участник популярной в 90-е американской группы LFO.

Ему был 41 год, передает BBC News.

Причиной смерти стал рак надпочечников, который диагностировали еще в 2017 году. К слову, Лима стал вторым членом LFO, скончавшимся от онкологического заболевания — в 2010-м умер его 36-летний коллега Ричард Кронин, страдавший лейкемией.

Группа LFO появилась в 1995 году, а Дэвин Лима пришел в коллектив в 1999-м. Одна из наиболее популярных песен группы — Summer Girls.

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Коллектив также известен по трекам Girl on TV и Every Other Time. В 2002 году LFO распались, в 2009-м воссоединились на один год, а в 2017-м Лима и третий член коллектива, Брэд Фишетти, собрались вновь. Тогда группа также просуществовала один год.

В дискографии LFO только два студийных альбома — LFO 1999 года и Life Is Good 2001-го.

Напомним, песня украинской певицы Насти Каменских попала в топ-25 чарта Billboard.

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Теги: Дэвин Лима, LFO, умер, новости шоу бизнеса
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Комментариев (1)
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Москаленко196    22.11.2018, 12:11
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Москаленко196
Задрав уже цей рак(
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