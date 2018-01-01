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Умер оскароносный сценарист

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Американский сценарист Уильям Голдман скончался в США.
Умер Уильям Голдман
Умер Уильям Голдман
Getty Images

Американский сценарист и писатель Уильям Голдман скончался в возрасте 87 лет в своем доме на Манхеттене.

Об этом передает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь Дженни Голдман.

Сценарист страдал от онкологического заболевания, а причиной смерти стала пневмония.

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Голдман написал сценарии к фильмам “Бутч Кэсседи и Сандэрс Кид“ с Полом Ньюманом и Робертом Ретфордом в главных ролях и “Вся президентская рать“. За обе работы он получил премии “Оскар“.

Кроме этого, Уильям написал сценарии еще к двум десятками фильмов.

Напомним, голливудский актер Роберт Де Ниро разводится с женой после 20 лет брака. Подробности читайте здесь.

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Теги: Уильям Голдман, Оскар, умер, новости шоу бизнеса
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