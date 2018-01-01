Умер оскароносный сценарист
Американский сценарист Уильям Голдман скончался в США.
Американский сценарист и писатель Уильям Голдман скончался в возрасте 87 лет в своем доме на Манхеттене.
Об этом передает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь Дженни Голдман.
Сценарист страдал от онкологического заболевания, а причиной смерти стала пневмония.
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Голдман написал сценарии к фильмам “Бутч Кэсседи и Сандэрс Кид“ с Полом Ньюманом и Робертом Ретфордом в главных ролях и “Вся президентская рать“. За обе работы он получил премии “Оскар“.
Кроме этого, Уильям написал сценарии еще к двум десятками фильмов.
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