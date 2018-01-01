"Все стало черным": Мел Би призналась в попытке суицида

Британская певица Мел Би сделала неожиданное признание.

Участница культовой британской группы Spice Girls Мел Би призналась, что пыталась совершить самоубийство.

Таким откровением артистка поделилась в своих мемуарах Brutally Honest, передает USA Today.

Оказалось, что 11 декабря 2014 года Мел Би выпила около 200 таблеток аспирина. Причиной стало то, что звезда была в депрессии:

Как только я съедала таблетку, в голове звучал вопрос: "Ты уверена?" И я принимала еще и еще. 10, 50, 100, 150 и так далее. Несмотря на то что я была популярна, я чувствовала себя ужасно, будто отчужденной от всей своей семьи. Я чувствовала себя изгоем. Я все еще помню тот страх, панику и абсолютную путаницу в голове. Потом все стало черным, и я упала на колени. Я чувствовала, что жизнь во мне угасает.

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Когда артистка поняла, что может реально умереть, она попыталась выбраться из квартиры, чтобы доехать в больницу. Однако, утверждает Мел Би, ей это не давал сделать собственный супруг Стивен Белафонте. В итоге спас певицу охранник, которому артистка позвонила и попросила отвезти ее к медикам.

Отметим, это не первый упрек Мел Би в сторону бывшего супруга. Ранее она признавалась, что экс-возлюбленный накачивал ее наркотиками и часто прибегал к насилию.

Напомним,