ALEKSEEV впервые рассказал о своей девушке и презентовал трогательный сингл

Украинский певец ALEKSEEV впервые рассказал об истории своей любви - отношениях, длиною в семь с половиной лет, которым посвятил новый сингл «Как ты там».

ALEKSEEV выпустил сингл Как ты там: слушать онлайн пресс-служба

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Песня «Как ты там», в которую молодой артист ALEKSEEV вложил все личные переживания, восхитила поклонников своей трогательностью и глубиной. Впервые артист так открыто спел и рассказал о пережитых чувствах.

В преддверии выхода сингла ALEKSEEV выложил в Инстаграм фото девушки, под которым написал следующее:

Сегодня у каждого из нас свой путь, но всякий раз, когда я остаюсь наедине с собой - задаюсь лишь одним вопросом: "Как ты там?"

18 ноября ALEKSEEV впервые представит live-версию сингла на своём большом сольном концертном шоу, которое состоится в Минске, Беларусь.

Песня «Как ты там» уже доступна для скачивания:

Напомним также, что Настя Каменских появилась на Latin Grammy Award 2018 с Потапом.