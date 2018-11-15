ALEKSEEV впервые рассказал о своей девушке и презентовал трогательный сингл
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Песня «Как ты там», в которую молодой артист ALEKSEEV вложил все личные переживания, восхитила поклонников своей трогательностью и глубиной. Впервые артист так открыто спел и рассказал о пережитых чувствах.
В преддверии выхода сингла ALEKSEEV выложил в Инстаграм фото девушки, под которым написал следующее:
Сегодня у каждого из нас свой путь, но всякий раз, когда я остаюсь наедине с собой - задаюсь лишь одним вопросом: "Как ты там?"
Сегодня укаждого из нас свой путь, но всякий раз, когда я остаюсь наедине с собой - задаюсьлишь одним вопросом: «Как ты там» Этим утром холодным небо рисует полотна Яобнуляю твой профиль с чашкой чёрного кофе Снова мысли по кругу, мы теряем другдруга На столе наше фото, а меня все трясёт Релакс Релакс Релакс Снимает усталостьНастойка из трав и тёплая ванна с сигарой Но душу не излечить ни сном, ни травянымчаем На кухне твои ключи О Боже, как я скучаю. Припев: Как ты там Как ты там Есть ли тот, кто целует нежно по утрам Как ты там Как ты там Тепло ли тебе, кто сегодня придёт во сне Как ты там Ну как ты там Я скучаю так по твоим рукам Как ты там, как ты там Я знаю, что время лечит, но мне пока не легче. Опять минорные ноты, мы гордые идиоты Я умираю как будто каждое утро Эти мысли по кругу, как же мы друг без друга Если ты правда сможешь, то и я тоже Релакс Релакс Релакс Но это так сложно, Не думать о нас, похоже я безнадёжен Ведь душу не излечить Ни сном, ни травяным чаем Почему ты молчишь, мне так тебя не хватает #16ноября #КакТыТам #Алексеев #ALEKSEEV
18 ноября ALEKSEEV впервые представит live-версию сингла на своём большом сольном концертном шоу, которое состоится в Минске, Беларусь.
Песня «Как ты там» уже доступна для скачивания:
Напомним также, что Настя Каменских появилась на Latin Grammy Award 2018 с Потапом.
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