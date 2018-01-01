Украинский певец Макс Барских представил лид-сингл пятого студийного альбома "Семь": где можно посмотреть видео.

Макс Барских вернул моду на 80-е в своем новом клипе Ярослав Бугаев

Исполнитель Макс Барских презентовал проект #BEREGA.Одновременно артист представил лид-сингл пятого студийного альбома "Семь", новый клип и лимитированную коллекцию MAX BARSKIH X LITKOVSKAYA, лейтмотивом которых стала доминирующая эстетика 80-х в современной культуре.

Как говорит сам певец:

Создавая эту работу, мы наблюдали за тем, что происходит вокруг: в музыке, моде и кино. Сегодня настоящим трендом становятся 80-е. Именно поэтому мы выбрали такой вектор для своей премьеры.

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Для воссоздания атмосферы закулисья легендарных Top of the Pops – музыкальной программы, выходившей на телеканале BBC – главной локацией для сьемок клипа был выбран аппаратно-студийный комплекс Национальной телекомпании Украины, который специально для работы команды Барских приостановил свою деятельность на сутки.

Режиссером клипа выступил Алан Бадоев, а хореографом-постановщиком - Руслан Махов.

Мировой старт цифровых продаж сингла #BEREGA состоялся 16 ноября.

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