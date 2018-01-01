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Умер известный кантри-певец

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В США скончался популярный кантри-певец, который был лауреатом Grammy: названа причина.
Умер Рой Кларк
Умер Рой Кларк
Getty Images

В четверг, 15 ноября, на 86-м году жизни умер известный кантри-музыкант и певец Рой Кларк.

Об этом передает The New York Times со ссылкой на представителя музыканта. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

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В США Рой был наиболее известен как соведущий юмористического телешоу в стиле кантри, которое называлось Hee Haw, а также как приглашённый ведущий The Tonight Show.

Прославился как музыкант Рой Кларк еще в 1960 году, когда он подписал контракт с Capitol Records. Первый его альбом на лейбле Capitol вышел в 1962 году и назывался The Lightning Fingers of Roy Clark. В 1963 году с кавером на песню Билла Андерсона The Tips of My Fingers Кларк впервые попадает в чарты; эта песня достигла 10 места в кантри-чарте Billboard и 45-го в поп-чарте Billboard Hot 100.

В 1982 году Рой Кларк стал лауреатом премии Grammy в категории “Лучшая инструментальная запись в стиле кантри“.

В 2009 году его имя занесли в Зал славы музыки кантри. Кроме того, вклад Роля Кларка в индустрию звукозаписи отмечен звездой на голливудской “Аллее славы“.

Напомним, ранее умерла известная голливудская актриса Кэтрин (Скотти) Макгрегор.

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Теги: Рой Кларк, умер, новости, шоу-биз
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