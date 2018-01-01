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Умерла известная голливудская актриса

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В США скончалась известная актриса Кэтрин (Скотти Макгрегор).
Умерла известная голливудская актриса
Умерла известная голливудская актриса
Кадр из фильма

На 94-м году жизни умерла американская актриса Кэтрин (Скотти) Макгрегор.

Как сообщает Today, исполнительница роли Харриет Олсон в сериале “Маленький домик в прериях“ умерла в Калифорнии на 94-м году жизни.

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Прославившая ее роль досталась Скотти Макгрегор, когда она разочаровалась в театральных подмостках Нью-Йорка и решила попробовать себя в кино. Макгрегор не раз признавалась, что много сама работала над образом своей отрицательной героини.

Скотти Макгрегор снялась в 153 эпизодах “Маленького домика в прериях“, но не смогла приехать на съемки финального — в это время в 1983 году она странствовала по Индии.

Напомним, 12 ноября умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли.

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Теги: Скотти Макгрегор, новости, шоу-биз, кино
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