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Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке

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Возлюбленная футболиста Джорджина Родригес уже родила ему дочь.
Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке
Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке
Getty Images

Известный футболист Криштиану Роналду наконец-то сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес.

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Возлюбленные пойдут под венец спустя два года после начала отношений, передает Daily Mail со ссылкой на португальское издание Correio da Manha.

Пока что нет никаких подробностей о предстоящей свадьбе, однако анонимный источник сообщил журналистам:

Немногие знают детали. Все, что известно – Джио уже примерила несколько свадебных платьев.

Отметим, что Роналду и Джорджина начали встречаться в июне 2016 года. В 2017 году у них родилась дочь Алана Мартина.

Напомним, украинская актриса и певица Даша Астафьева показала пикантные фото со съемок эротической комедии “Свингеры-2“. Смотри их здесь.

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Теги: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, новости, шоу-биз, спорт
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гость  (аноним)  15.11.2018, 16:27
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