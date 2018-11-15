Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке

Возлюбленная футболиста Джорджина Родригес уже родила ему дочь.

Известный футболист Криштиану Роналду наконец-то сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес.

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Возлюбленные пойдут под венец спустя два года после начала отношений, передает Daily Mail со ссылкой на португальское издание Correio da Manha.

Пока что нет никаких подробностей о предстоящей свадьбе, однако анонимный источник сообщил журналистам:

Немногие знают детали. Все, что известно – Джио уже примерила несколько свадебных платьев.

Отметим, что Роналду и Джорджина начали встречаться в июне 2016 года. В 2017 году у них родилась дочь Алана Мартина.

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