Участница «Х-Фактор 9» Jerry Heil презентовала дебютный клип

Известная блогерша и участница девятого сезона шоу «Х-фактор» Jerry Heil презентовала свое дебютное видео на песню «Постіль».

Главную роль в дебютном клипе Jerry Heil исполнил один из самых ярких участников проекта "Топ-модель по-украински-2" Дмитрий Топоринский.

Сама певица рассказывает о съемках так:

Почти 15 часов съемок я пролежала на холодном бетонном полу в пустой квартире новостройки, а от волнений больше суток ничего не ела и не пила - все ради идеи: показать целомудренную девушку, которая убегает от хаотических сексуальных связей в поисках настоящей любви.

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Режиссером видеоработы стал DVIZHON, известный своими работами для многих звезд украинского шоу-бизнеса:

Это уже станет традицией ежегодно выпускать клипы с самыми яркими участниками шоу «Топ модель по-украински "для молодых и супер талантливых артистов! С Jerry Heil мы случайно познакомились этим летом и я помню те мурашки, которые испытал во время прослушивания ее трека «Постіль». Для меня она является открытием 2018 года. Jerry Heil - самобытная, искренняя и очень талантливая девушка. Я счастлив создавать клипы для такой музыки.

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