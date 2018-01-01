Макс Барских стал лицом YouTube Music в Украине

Певец Макс Барских объединился с популярными YouTube-влогерами для запуска музыкального сервиса YouTube Music и представил пародию на несуществующий клип «Вспоминать».

С сегодняшнего дня в Украине стал доступен популярный во всем мире сервис YouTube Music. И специально к этому запуску лучшие из мира украинской музыки и YouTube объединились в неожиданные коллаборации, чтобы презентовать новые возможности, которые предоставляет сервис всем меломанам.

Макс Барских пресс-служба

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Макс Барских совместно с влогерами-миллионниками Русланом Кузнецовым и Алёной Венум представил вирусное видео, действие которого разворачивается в одном из киевских трамваев. Лейтмотивом «первой и последней встречи главных героев» ролика стал хит Барских - «Вспоминать».

YouTube Music создан специально для прослушивания музыки и при этом обладает всеми достоинствами YouTube. Если вы хотите слушать, смотреть или находить музыку – теперь все это доступно в одном сервисе. Загрузить YouTube Music можно с Play Store и App Store. Меломаны получат три месяца бесплатного пользования приложения от YouTube Music Premium и смогут наслаждаться любимой музыкой не только из Украины, но и со всего мира.

С 16 ноября BEREGA Макса Барских доступны в YouTube Music и всех цифровых площадках страны.

Напомним также, что группа Бамбинтон выпустил новый хит “Алёнка“. Посмотреть свежее видео можно по ссылке.