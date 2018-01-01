"ХАЩІ": слушай новую песню ONUKA

Украинская группа ONUKA презентовала новый сингл "ХАЩІ": узнай, где можно его послушать.

Коллектив ONUKA презентовал новый сингл под названием "ХАЩІ". Трек стал своеобразным отображением событий и ситуаций, которые происходят в социуме, независимо от географический координат и часовых рамок.

Фронтвумен группы Наталья Жижченко говорит о песне так:

"ХАЩІ" в моем понимании - это пропасть, беспросветная пучина. Их хотелось бы обойти, избежать. Но чем дальше идешь по жизни, тем чаще ловишь себя на мысли - куда ни глянь, только одни "хащі".

Читай также: ONUKA презентовала клип STRUM, снятый на свалке

К слову, этот сингл появился задолго до выхода пластинки Mоzaїka. Сам трек записывался в разных странах и городах во время гастролей. Партии музыкальных инструментов и вокал собирались на телефоны и лэптопы.

Слушай песню ХАЩІ ONUKA здесь:

Напомним, украинский певец Олег Винник установил новый рекорд. Подробности читай здесь.