Украинский рэпер Freel выпустил трогательную песню о "киборгах"

Новый трек "Спалах" украинского рэпера Freel назвали самой важной песней за последние годы: рассказываем, почему.

Украинский рэпер Freel выпустил второй сингл со своего нового альбома. Песня называется “Спалах“ - это трогательная композиция о войне, в частности, о “киборгах“ - защитниках Донецкого аэропорта.

Этот трек уже назвали одним из самых важных в украинской музыке за последние годы. Ivona предлагает узнать, почему.

Сам рэпер говорит о треке “Спалах“ так:

Он написан во время последних боев за Донецкий аэропорт. Следя вместе со всей страной за новостями, думал: “Я обязан что-то сделать, нельзя сидеть, сложа руки“. И написал “Спалах“. Плакал и писал, снова писал и снова плакал. Песня долго лежала, ожидая своего часа. Я вернулся к ней, когда мой лучший друг, писатель Артем Чех, пошел на войну. Я знал, что иногда Чех так же, как герой песни, звонит домой с передовой, просто чтобы сказать жене, что любит ее, что он жив.

Однажды Freel исполнил песню, посвященную “киборгам“ перед ними же:

Главным испытанием для этого трека стал момент, когда я вживую исполнял его перед настоящими “киборгами“. Это произошло в арт-поселении Обирок, которое основал Леонид Кантер, режиссер фильмов “Война за свой счет“, “Добровольцы Божьей Четы“, “Миф“. После выступления некоторые из “киборгов“ подходили ко мне с одобрением - мол, Фрил, клевый трек, выпускай!

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В lyric-video использованы кадры из видео “Дума о пехотинце. 1908-2018“, снятые оператором Константином Кляцкиным. Над музыкой к “Спалаху“ работали несколько человек: Диля, SpaceshtBeats, Стас Черный (SEKTA).

Слушай трек “Спалах“ Freel здесь:

На прошлой неделе Freel выпустил клип Intro, снятый на первый сингл с его альбома, который также называется “Спалах“.





Релиз пластинки состоится 19 ноября - но уже открыт предзаказ на цифровых платформах: iTunes, Google Play. В альбоме будет 14 треков, из них 2 скиты, один из которых записал Сергей Жадан. Единственная общая песня на альбоме - с Дилей.

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