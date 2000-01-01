В среду, 31 октября, украинский певец Дмитрий Шуров отмечает свой 37-й день рождения.

Дмитрию Шурову - 37: каким был путь к успеху от ОЕ до Pianoбой пресс-служба

Украинский певец Дмитрий Шуров, который является лидером проекта Pianoбой, 31 октября отмечает свое 37-летие.

Музыкой артист занимается с самого детства, играл на клавишах в культовых группах, но по-настоящему известным стал лишь в 2009 году после создания сольного проекта Pianoбой.

В честь дня рождения музыканта Ivona предлагает вспомнить, каким был путь к успеху Дмитрия Шурова.

На фортепиано Дима начал играть с четырех лет, учился во Франции и США. В 2000-м году Шуров вошел в состав легендарной украинской группы “Океан Ельзи“ в качестве клавишника. При его участии было записано два студийных альбома коллектива.

В 2004-м Шуров стал участником нового коллектива Esthetic Education, в котором выпустил три альбома, сингл и отыграл много концертов.

В 2006 Дмитрия пригласила к себе в коллектив российская певица Земфира. Результатом этого сотрудничества стал вышедший в 2007 году ее альбом “Спасибо“. Кроме того, Шуров как пианист сыграл большой концертный тур в поддержку альбома, в том числе нашумевший концерт “Зеленый театр в Земфире“.

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В 2009 году Шуров создал сольный проект под названием Pianoбой. Он выпустил несколько альбомов и стал довольно успешным исполнителем. Практически каждая песня Дмитрия становится хитом, он постоянно гастролирует.

Кроме того, с 2017 года Шуров является судьей вокального шоу "Х-Фактор".

Дмитрий написал музыку к фильмам "Хоттабыч", "Пуговица", "OrangeLove", "Игры в солдатики", "Как найти идеал", "Таинственный остров", "Слуга народа".

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