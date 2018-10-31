Оля Фреймут впервые рассказала, как прошла свадьба с Владимиром Локотко

Ведущая Оля Фреймут и ее муж - генеральный директор Нового канала Владимир Локотко дали откровенное интервью.

Украинская ведущая Оля Фреймут долгое время скрывала от общественности свой роман с генеральным директором Нового канала Владимиром Локотко. В 2016 году, после рождения их первого общего ребенка, пара призналась в своих отношениях.

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Спустя два года в совместном интервью изданию Viva! супруги впервые рассказали о том, как прошла их тайная свадьба.

Фреймут призналась, что не хотела никому говорить о росписи в ЗАГСе, потому что это слишком интимный момент:

Я вважаю, що шлюб – це так інтимно: не варто виносити це на шпальти журналів. Можемо розповісти, як ми розписалися. Ми вибрали понеділок, звичайний робочий день, коли в нас в обох був вільний час.

У мене вже було весілля, воно так мені не сподобалось! Мені здається, що це настільки все придумане, настільки архаїчне. Я зараз не вигадую.

Владимир Локотко выступил против традиционных свадебных ритуалов, а Фреймут его с радостью поддержала:

В.Л.: Вы знаете, меня в личной жизни и в работе интересует суть происходящего. Все остальное: какие-то ритуалы, общепринятые традиции – они меня, вот честно, меньше всего интересуют.

О.Ф.: Це так смішно: оті всі гості, короваї, весільні плаття, а потім б’ють один одного по обличчю і розлучаються.

Свадьба состоялась 25 апреля 2017 года без пафосного размаха. В ЗАГС влюбенные пришли вдвоем. Оля рассказала, как прошла церемония:

Ми розписалися з Володею о десятій ранку. Я в балетках, Володя навіть купив собі дуже стильний костюм. Разом поснідали, потім Володя поїхав на роботу, а я – додому, до дітей. І ввечері ми просто повечеряли, і все.

Розпис був після народження сина, 25 квітня. Я була вагітна донечкою. Усе відбулося в модному РАГСі. Ми хвилювалися, що зараз прийде жіночка і почне гучним голосом промовляти. Володя каже: “Не треба нам ніяких оцих церемоній!“ І тут приходить жінка і каже: “А можна, я вас розпишу класично?“

Володя каже: “Та нехай вже“. В них є якась магія! Жінка душевно промовляла, аж до сліз довела. Рушника в нас не було. Але ж персні були, і нас фотографували. І наші ці жахливі фотографії з весілля теж є (усміхається). Ну, букетом я ні в кого не кидала, тому що магазин квітів був зачинений. Володя після РАГСу мені купив квіти (сміється). Просто ми дуже рано одружувалися, а звечора букет купувати, ну, це ж квіти несвіжі...

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