Вова Борисенко женился: появились первые свадебные фото

Украинский певец Владимир Борисенко связал себя узами брака с певицей Лавикой.

Музыканты Вова Борисенко и Люба Юнак, известная под псевдонимом Лавика, поженились.

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Влюбленные не афишировали свадьбу, однако в издание Viva! уже попали первые праздничные кадры.

Лавика признается, что не хотела выходить замуж:

Я еще тот "подарок судьбы" для романтика. Дело в том, что у меня свадьбофобия. Главной героиней торжества я себя категорически не вижу. Разве что "сбежавшей невестой". И так было всегда.

А Вова утверждает, что именно Лавика является любовью всей его жизни:

Уже с первым поцелуем мне стало понятно, что Любушка – та самая единственная, которую встречаешь раз и на всю жизнь.

Напомним, украинская певица Тина Кароль показала соблазнительное фото.