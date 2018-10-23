Вова Борисенко женился: появились первые свадебные фото
Музыканты Вова Борисенко и Люба Юнак, известная под псевдонимом Лавика, поженились.
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Влюбленные не афишировали свадьбу, однако в издание Viva! уже попали первые праздничные кадры.
Лавика признается, что не хотела выходить замуж:
Я еще тот "подарок судьбы" для романтика. Дело в том, что у меня свадьбофобия. Главной героиней торжества я себя категорически не вижу. Разве что "сбежавшей невестой". И так было всегда.
А Вова утверждает, что именно Лавика является любовью всей его жизни:
Уже с первым поцелуем мне стало понятно, что Любушка – та самая единственная, которую встречаешь раз и на всю жизнь.
🐰🐰 Сегодня вышел новый выпуск @viva_ukraine_magazine с важными заметками о нас с @lavika. 📝 Не буду спойлерить, думаю, и так все понятно, о чем там идет речь 🌀.. Спасибо всей команде журнала за проявленный интерес к нашим историями и отдельно благодарим Тетяну Витязь за тепло вне времени и обстоятельств 🔆
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