Актер из "Игры престолов" впервые стал отцом
Британский актер Альфи Аллен из "Игры престолов" стал папой: опубликовано первое фото ребенка.
32-летний актер Альфи Аллен, который сыграл Теона Грейджоя в культовом сериале "Игре престолов", впервые стал отцом - у него родилась дочь.
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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав первое фото новорожденной малышки с такой подписью:
С любовью и всепоглощающей радостью представляем вам нового члена нашей семьи. Она само совершенство.
Матерью ребенка стала диджей Элли Тейлз. Ранее актер скрывал от поклонников информацию о личной жизни, поэтому его отцовство стало сюрпризом для поклонников.
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