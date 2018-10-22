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Актер из "Игры престолов" впервые стал отцом

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Британский актер Альфи Аллен из "Игры престолов" стал папой: опубликовано первое фото ребенка.
Актер из "Игры престолов" стал отцом
Актер из "Игры престолов" стал отцом
GettyImages

32-летний актер Альфи Аллен, который сыграл Теона Грейджоя в культовом сериале "Игре престолов", впервые стал отцом - у него родилась дочь.

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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав первое фото новорожденной малышки с такой подписью:

С любовью и всепоглощающей радостью представляем вам нового члена нашей семьи. Она само совершенство.

Матерью ребенка стала диджей Элли Тейлз. Ранее актер скрывал от поклонников информацию о личной жизни, поэтому его отцовство стало сюрпризом для поклонников.

Напомним, популярная актриса Ева Лонгория показала подросшего сына. Как сейчас выглядит 4-месячный малыш, смотри здесь.

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Теги: Альфи Аллен, Игра престолов, фото, новости, шоу-биз
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