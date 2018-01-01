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Ада Роговцева стала прабабушкой

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Легендарная украинская актриса Ада Роговцева впервые стала прабабушкой: стало известно имя новорожденного.
Ада Роговцева стала прабабушкой
Ада Роговцева стала прабабушкой
Укринформ

81-летняя народная артистка Украины Ада Роговцева впервые стала прабабушкой.

Об этом сообщила ее дочь - Екатерина Степанкова, на своей странице в социальной сети Facebook:

“Молитву мою литиму долі тобі на долю.
Далі й далі обертайся колесо!
Колосом стиглим повстань! Не застигни!
Жене молитва моя колесо долі твоєї,
тієї мрійної долі,
таємної волі мрію справдити.
Не зупинити колеса
поки ж то
плескочуться шелестять
слова молитви моєї.
Не зречися мрії тієї.
Себе не зрадь!“

Написала це 27 років тому - синові. Сьогодні згадала, бо народився онук! Я - бабця!

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Отцом малыша, которого назвали Константином, стал Алексей Степанков-Ткаченко - сын Екатерины, внук Ады Роговцевой.

Напомним, американская актриса Эми Шумер беременна первенцем. Подробности читай здесь. 

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Теги: Ада Роговцева, Екатерина Степанкова, новости, шоу-биз
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