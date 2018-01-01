Ада Роговцева стала прабабушкой

81-летняя народная артистка Украины Ада Роговцева впервые стала прабабушкой.

Об этом сообщила ее дочь - Екатерина Степанкова, на своей странице в социальной сети Facebook:

“Молитву мою литиму долі тобі на долю.

Далі й далі обертайся колесо!

Колосом стиглим повстань! Не застигни!

Жене молитва моя колесо долі твоєї,

тієї мрійної долі,

таємної волі мрію справдити.

Не зупинити колеса

поки ж то

плескочуться шелестять

слова молитви моєї.

Не зречися мрії тієї.

Себе не зрадь!“



Написала це 27 років тому - синові. Сьогодні згадала, бо народився онук! Я - бабця!