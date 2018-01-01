Ада Роговцева стала прабабушкой
81-летняя народная артистка Украины Ада Роговцева впервые стала прабабушкой.
Об этом сообщила ее дочь - Екатерина Степанкова, на своей странице в социальной сети Facebook:
“Молитву мою литиму долі тобі на долю.
Далі й далі обертайся колесо!
Колосом стиглим повстань! Не застигни!
Жене молитва моя колесо долі твоєї,
тієї мрійної долі,
таємної волі мрію справдити.
Не зупинити колеса
поки ж то
плескочуться шелестять
слова молитви моєї.
Не зречися мрії тієї.
Себе не зрадь!“
Написала це 27 років тому - синові. Сьогодні згадала, бо народився онук! Я - бабця!
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Отцом малыша, которого назвали Константином, стал Алексей Степанков-Ткаченко - сын Екатерины, внук Ады Роговцевой.
Напомним, американская актриса Эми Шумер беременна первенцем. Подробности читай здесь.
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