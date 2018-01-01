Иван Дорн записал песню с популярной певицей MØ

Украинский певец Иван Дорн записал совместный хит с американским продюсером.

Исполнитель Иван Дорн записал совместный трек с американским диджеем и продюсером Дипло и певицей MØ.

Как передает The Village, с Дипло Иван познакомился в Лос-Анджелесе:

Он оказался очень простым и дружелюбным парнем. Я сразу понял, что он свой, мы быстро поняли друг друга. Он рассказывал, что его русская подружка просвистела ему про меня все уши и он уже видел несколько моих работ, сказал: "Чувак, ты сумасшедший!" В общем, обменялись любезностями и занялись делом.

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Трек был записан в Киеве, Дипло участвовал в работе дистанционно:

Тут мне помогала "Дорнабанда" — в основном Леван и немного Пахатам. Мы отсылали наши зарисовки, при этом ни разу он не сказал, что ему что-то не понравилось, один раз попросил оставить лейтмотив. В целом он был не против всех наших идей. Никаких сложностей у нас не было. Я всегда рад с ним посотрудничать. Хотел бы, чтобы наши лейблы тоже повзаимодействовали, рассказал ему про Masterskaya, уверен, что мы скоро поработаем с ним и его артистами.

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