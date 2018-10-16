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«МастерШеф-8»: что ждет зрителей в грядущем выпуске

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Судья «МастерШеф» на канале СТБ Татьяна Литвинова говорит, что за свои долгие годы существования у проекта сформировалась своя классика. Конкурсы, которые переходят из сезона в сезон, и все так же хорошо раскрывают умения и потенциал героев.
МастерШеф 8: эфир от 16.10.2018 где смотреть онлайн
МастерШеф 8: эфир от 16.10.2018 где смотреть онлайн
пресс-служба канала СТБ

Татьяна Литвинова рассказывает:

Сегодня участников ждет испытание, которое за долгие годы уже стало частью ДНК нашей кухни. И мы готовы показать «душу» “МастерШеф”.

Татьяна Литвинова
Татьяна Литвинова
пресс-служба канала СТБ

В сегодняшнем выпуске на кухне проекта будет своеобразное «Простоквашино», а участники напишут свое письмо Дяди Федора.

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Только капитан знает, какое блюдо должна приготовить его команда. В начале конкурса он оставит на столе подсказки, по которым команда должна отгадать рецепт. После этого, без малейшего представления о блюде, на кухню будут выходить участники по одному. И всего за несколько минут им нужно и отгадать рецепт, и готовить то, что считают правильным.

Но если у прошлых сезонов было только одно блюдо, то восьмому сезону придется еще сложнее! Каждая из команд должна отгадать и приготовить в два раза больше: итальянскую закуску «аранчини» и английский «пастуший пирог».

Что в итоге команды представят судьям, и не испортит ли восьмой сезон душу проекта, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Напомним также, что Павел Зибров сыграл в пародии на хит Киркорова.

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Теги: МастерШеф-8, новый выпуск, новый эфир, фото, анонс
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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