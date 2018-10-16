«МастерШеф-8»: что ждет зрителей в грядущем выпуске

Судья «МастерШеф» на канале СТБ Татьяна Литвинова говорит, что за свои долгие годы существования у проекта сформировалась своя классика. Конкурсы, которые переходят из сезона в сезон, и все так же хорошо раскрывают умения и потенциал героев.

Татьяна Литвинова рассказывает:

Сегодня участников ждет испытание, которое за долгие годы уже стало частью ДНК нашей кухни. И мы готовы показать «душу» “МастерШеф”.

Татьяна Литвинова пресс-служба канала СТБ

В сегодняшнем выпуске на кухне проекта будет своеобразное «Простоквашино», а участники напишут свое письмо Дяди Федора.

Читайте также: Телеканал М2 объявил победителя “Хіт-конвеєр 2018”

Только капитан знает, какое блюдо должна приготовить его команда. В начале конкурса он оставит на столе подсказки, по которым команда должна отгадать рецепт. После этого, без малейшего представления о блюде, на кухню будут выходить участники по одному. И всего за несколько минут им нужно и отгадать рецепт, и готовить то, что считают правильным.

Но если у прошлых сезонов было только одно блюдо, то восьмому сезону придется еще сложнее! Каждая из команд должна отгадать и приготовить в два раза больше: итальянскую закуску «аранчини» и английский «пастуший пирог».

Что в итоге команды представят судьям, и не испортит ли восьмой сезон душу проекта, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Напомним также, что Павел Зибров сыграл в пародии на хит Киркорова.