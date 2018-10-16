«МастерШеф-8»: что ждет зрителей в грядущем выпуске
Татьяна Литвинова рассказывает:
Сегодня участников ждет испытание, которое за долгие годы уже стало частью ДНК нашей кухни. И мы готовы показать «душу» “МастерШеф”.
В сегодняшнем выпуске на кухне проекта будет своеобразное «Простоквашино», а участники напишут свое письмо Дяди Федора.
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Только капитан знает, какое блюдо должна приготовить его команда. В начале конкурса он оставит на столе подсказки, по которым команда должна отгадать рецепт. После этого, без малейшего представления о блюде, на кухню будут выходить участники по одному. И всего за несколько минут им нужно и отгадать рецепт, и готовить то, что считают правильным.
Но если у прошлых сезонов было только одно блюдо, то восьмому сезону придется еще сложнее! Каждая из команд должна отгадать и приготовить в два раза больше: итальянскую закуску «аранчини» и английский «пастуший пирог».
Что в итоге команды представят судьям, и не испортит ли восьмой сезон душу проекта, увидим в 20:00 на канале СТБ.
Напомним также, что Павел Зибров сыграл в пародии на хит Киркорова.
Полная версия правил