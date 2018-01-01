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"Фантастична співачка року 2018": TAYANNA получила новый титул

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Во вторник, 14 августа, в Киеве состоялся финал конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2018".
"Фантастична співачка року 2018": TAYANNA получила новый титул
"Фантастична співачка року 2018": TAYANNA получила новый титул
пресс-служба

Мероприятие “Мисс Украина-Вселенная 2018“ проходило в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel.

Вечер своим выступлением украсила певица TAYANNA. Музыкальным подарком стала новая композиция “Фантастична жінка“.

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В этом году оргкомитет международного конкурса, вдохновившись новым синглом певицы, учредил в честь TAYANNA специальную награду “Фантастична співачка року“ за ее уникальный голос.

К слову, в нынешнем году TAYANNA стала “Певицей года“ по версии легендарной премии “Золотая Жар-птица“.

Напомним, победительницей конкурса “Мисс Украина Вселенная 2018“ стала Карина Жосан. Как выглядит девушка, смотрите здесь.

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Теги: TAYANNA, Мисс Украина Вселенная 2018, новости, фото, шоу-биз
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