"Фантастична жінка": TAYANNA презентовала новый хит

Украинская певица TAYANNA рассказала, что ее вдохновило на откровенный сингл.

В пятницу, 3 августа, в iTunes состоялась самая премьера нового хита певицы TAYANNA "Фантастична жінка".

По случаю выхода трека известный режиссер и продюсер Алан Бадоев взял интервью у TAYANNA, в котором украинская поп-звезда рассказывает о том, что ее вдохновило на написание песни:

- Что самое ценное ты могла бы отдать своему мужу?

- Своему мужу я могла бы отдать то, чего он заслуживает - мою любовь.

- Чувствуешь ли ты себя красивой?

- Я не знаю, чувствую ли себя красивой, но об этом мне говорят мужчины, поэтому, наверное, да.

- Какая она - женщина 21 века?

- Сейчас настало время для "фантастической женщины". Было мало настоящих женщин, было мало свободных, сильных, энергетически - заряженных личностей - "фантастических женщин". А теперь их стало больше, и я уверена в том, что сегодня время именно той "фантастической женщины", которая несет в себе все стихии природы, которая является олицетворением самого понятия "женщина". Настоящая женщина.

- Как распознать счастливую женщину?

- Мне кажется, что у счастливой женщины горят и светятся глаза.

- Как выглядит красивая женщина?

- Красивая женщина - это та, которая излучает свет.

- Чувствуешь ли ты себя свободной?

- Свободна ли я? Я думаю, можно сказать, что свободна. Свобода для меня - это творчество, это вдохновение. Мне кажется, что свобода - это синоним слова люблю, потому что у них нет границ: ни в свободе, ни в любви.

- Кто делает тебя счастливым?

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- Я счастлива сама по себе, от того, что я осознаю, насколько прекрасна моя жизнь. У меня здоровый прекрасный сын, все мечты мои осуществляются, меня окружают прекрасные люди, и я считаю, пока человек сам не научится быть счастливым, то этого никто не сможет ее сделать.

- Можно ли носить настроение, как платье?

- Женщине можно все. Мне кажется, что женщина настолько интересна и разнообразна, что настроение ее можно носить действительно, как платье, и менять его каждый день или даже несколько раз в день.

- Ты счастливая женщина?

- Да, я счастливая женщина.

"Фантастична жінка": TAYANNA презентовала новый хит пресс-служба

- Кто такая "фантастическая женщина"?

- Фантастичная женщина - это та, которая много фантазирует, много мечтает и идет за своими мечтами, достигает своей цели, радуется каждому дню, и она является частью природы, в ней есть все стихии.

- Какой аромат у счастья?

- Думаю, это аромат полевых цветов.

- Секс для тебя - это ...?

- Это запах тела любимого человека.

- Какой запах в влюбленности?

- Для меня запах влюбленности - это аромат кофе, хвойного леса, а еще, это запах мокрого асфальта и утренней росы.

Послушать песню "Фантастична жінка" TAYANNA можно здесь:

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль рассказала, как создала один из своих хитов.