"Фантастична жінка": TAYANNA презентовала новый хит
В пятницу, 3 августа, в iTunes состоялась самая премьера нового хита певицы TAYANNA "Фантастична жінка".
По случаю выхода трека известный режиссер и продюсер Алан Бадоев взял интервью у TAYANNA, в котором украинская поп-звезда рассказывает о том, что ее вдохновило на написание песни:
- Что самое ценное ты могла бы отдать своему мужу?
- Своему мужу я могла бы отдать то, чего он заслуживает - мою любовь.
- Чувствуешь ли ты себя красивой?
- Я не знаю, чувствую ли себя красивой, но об этом мне говорят мужчины, поэтому, наверное, да.
- Какая она - женщина 21 века?
- Сейчас настало время для "фантастической женщины". Было мало настоящих женщин, было мало свободных, сильных, энергетически - заряженных личностей - "фантастических женщин". А теперь их стало больше, и я уверена в том, что сегодня время именно той "фантастической женщины", которая несет в себе все стихии природы, которая является олицетворением самого понятия "женщина". Настоящая женщина.
- Как распознать счастливую женщину?
- Мне кажется, что у счастливой женщины горят и светятся глаза.
- Как выглядит красивая женщина?
- Красивая женщина - это та, которая излучает свет.
- Чувствуешь ли ты себя свободной?
- Свободна ли я? Я думаю, можно сказать, что свободна. Свобода для меня - это творчество, это вдохновение. Мне кажется, что свобода - это синоним слова люблю, потому что у них нет границ: ни в свободе, ни в любви.
- Кто делает тебя счастливым?
Читай также: TAYANNA произвела фурор на "Славянском базаре"
- Я счастлива сама по себе, от того, что я осознаю, насколько прекрасна моя жизнь. У меня здоровый прекрасный сын, все мечты мои осуществляются, меня окружают прекрасные люди, и я считаю, пока человек сам не научится быть счастливым, то этого никто не сможет ее сделать.
- Можно ли носить настроение, как платье?
- Женщине можно все. Мне кажется, что женщина настолько интересна и разнообразна, что настроение ее можно носить действительно, как платье, и менять его каждый день или даже несколько раз в день.
- Ты счастливая женщина?
- Да, я счастливая женщина.
- Кто такая "фантастическая женщина"?
- Фантастичная женщина - это та, которая много фантазирует, много мечтает и идет за своими мечтами, достигает своей цели, радуется каждому дню, и она является частью природы, в ней есть все стихии.
- Какой аромат у счастья?
- Думаю, это аромат полевых цветов.
- Секс для тебя - это ...?
- Это запах тела любимого человека.
- Какой запах в влюбленности?
- Для меня запах влюбленности - это аромат кофе, хвойного леса, а еще, это запах мокрого асфальта и утренней росы.
Послушать песню "Фантастична жінка" TAYANNA можно здесь:
Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль рассказала, как создала один из своих хитов.
Полная версия правил