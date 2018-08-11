Участница "Холостяка-8" вышла замуж

Участница романтического реалити "Холостяк-8" Мария Романий вышла замуж: фото со свадьбы.

Участница восьмого сезона романтического реалити "Холостяк" Мария Романий вышла замуж.

Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. Так, Мария опубликовала несколько фото с девичника, а также со свадьбы.

Читай также: Победительница шоу «Холостяк» вышла замуж

На шоу 21-летней Марии не удалось дойти до финала. Она училась в Киево-Могилянской академии и работала переводчиком и учителем младших классов.

Напомним, супермодель Кара Делевинь закрутила роман с актрисой Эшли Бенсон.