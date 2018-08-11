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Участница "Холостяка-8" вышла замуж

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Участница романтического реалити "Холостяк-8" Мария Романий вышла замуж: фото со свадьбы.
Мария Романий вышла замуж
Мария Романий вышла замуж
instagram.com/mariaromaniy

Участница восьмого сезона романтического реалити "Холостяк" Мария Романий вышла замуж.

Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. Так, Мария опубликовала несколько фото с девичника, а также со свадьбы.

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На шоу 21-летней Марии не удалось дойти до финала. Она училась в Киево-Могилянской академии и работала переводчиком и учителем младших классов.

 

Мысли вслух ❤️________________________________________________________ Я знаю, что мир огромен и прекрасен. Я также знаю как много в нем несправедливости и зла. Я вижу вокруг себя протоптанные, избитые тропинки к мнимым идеалам по которым ступают многие, обезличиваясь. Я выбираю другую, вернее, мне самой придётся её проложить. Я делаю первый шаг - и -вот незадача! - колючие ветки ранят нежную кожу, да так, что наворачиваются слезы. Подумав, делаю второй. Третий. Меня уже не пугают иглы диковинных растений, я с легкостью справляюсь с ядовитыми змеями, и вгоняю их в ступор отсутствием яда внутри себя. Им не по себе. Иногда ещё больше бросаются, желая впиться в вену. Иногда - в растерянности уползают сами. В какой-то момент становится трудно идти и бороться, а приятные лучи солнца все реже пробиваются сквозь гущу леса. Я почти заблудилась. Я почти забыла за чем шла. Уже решив разбить «лагерь» здесь, на полпути, я замечаю как ко мне направляется человек. Он уставший и грубый, поневоле. «Его наверное часто кусали змеи» - думаю я. «Он ,кажется, тоже заблудился»... Нам нужно было заблудиться чтобы найтись. И мы пошли вдвоём, не оседая на полпути, обходя ловушки, смеясь в лицо проблемам, смеясь от счастья. Мы даже не слишком нуждались в лучах солнца - теперь не оно грело наши сердца. Мы смотрели вперёд, и знали: куда бы мы не пришли в итоге, мечтой всегда было идти этот путь вместе.💍 #myownfairytale

Допис, поширений ᴍᴀ💋ʀɪᴀ (@mariaromaniy)

 

Листай вправо 👉 день-маленькая история о том, как самые классные девочки устроили самый классный праздник!!!! И сразили меня наповал 💋 спасибо ________________________________________________________платьице от @dressboxua __________________________________________________ #girlsnightout #henparty #henpartyfun #девичник #девичникудался #невеста #bride #bridetobe #уженехолостячка #friendsforever #friendships #подружки #Холостяк #Холостяк8 #Холостяк💍 #Хол💍стяк #Холостякстб #холостякрожден #стб #bridalphotoshoot #wedding #weddingphoto #свадебныйфотографкиев

Допис, поширений ᴍᴀ💋ʀɪᴀ (@mariaromaniy)

Напомним, супермодель Кара Делевинь закрутила роман с актрисой Эшли Бенсон.

 

 

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Теги: Холостяк 8, Мария Романий, новости, шоу-биз, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  15.08.2018, 20:31
Оценка:  0
pусский
Пёрнуть в бокал этой пиздoте, а потом выeбaть в сраку!
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