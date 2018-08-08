Звезду "Друзей" прооперировали

Актер Мэттью Перри попал в больницу в США.

Актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера в культовом сериале "Друзья", перенес операцию.

Как передает People, хирурги устранили у звезды перфорацию желудочно-кишечного тракта:

Мэттью Перри сейчас находится в одном из госпиталей Лос-Анджелеса после перенесенной операции на желудочно-кишечном тракте.

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После операции актер поблагодарил за беспокойство о нем и попросил не вторгаться в его личную жизнь, пока он восстанавливается.

На данный момент Мэттью Перри находится в клинике.

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