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Звезду "Друзей" прооперировали

Комментариев: 1
Актер Мэттью Перри попал в больницу в США.
Мэттью Перри перенес операцию
Мэттью Перри перенес операцию
instagram.com/mattylangfordperry

Актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера в культовом сериале "Друзья", перенес операцию.

Как передает People, хирурги устранили у звезды перфорацию желудочно-кишечного тракта:

Мэттью Перри сейчас находится в одном из госпиталей Лос-Анджелеса после перенесенной операции на желудочно-кишечном тракте.

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После операции актер поблагодарил за беспокойство о нем и попросил не вторгаться в его личную жизнь, пока он восстанавливается.

На данный момент Мэттью Перри находится в клинике.

Напомним, на днях американскую певицу Pink срочно госпитализировали в Австралии. Подробности читайте здесь.

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Теги: Мэттью Перри, Друзья, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
BizzON1979    08.08.2018, 11:35
Оценка:  0
BizzON1979
Я за него рад....
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