Певицу Pink срочно госпитализировали

Американская певица Pink попала в больницу в Австралии.

В австралийском Сиднее срочно госпитализировали американскую исполнительницу Pink.

Как передает информационное агентство Associated Press, причиной госпитализации стала вирусная инфекция.

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К слову, это уже не первое попадание артистки на больничную койку в Сиднее. Из-за проблем со здоровьем выступление Pink тогда отменили. Организаторы сообщили, что в связи с сегодняшней госпитализацией второй концерт тоже не произойдет.

Выступление артистки могут перенести на другие даты.

Напомним, накануне украинский хореограф Влад Яма попал в ДТП.